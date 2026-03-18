Avid Organics lança o primeiro ácido glicólico de base biológica em escala comercial do mundo, o AviGa™ Bio HP70, na in-cosmetics® Global em Paris

AviGa™ Bio HP70 é um ácido glicólico de base biológica, 70% de grau cosmético disponível globalmente a partir de 14 de abril de 2026, com registro REACH garantindo o fornecimento europeu ininterrupto

O lançamento marca uma mudança fundamental para as indústrias de cuidados pessoais, cosméticos e farmacêuticas, oferecendo uma alternativa sustentável e rastreável a um ingrediente centenário à base de petróleo em escala comercial

VADODARA, Índia, 18 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O ácido glicólico é um dos ativos mais importantes nos cuidados com a pele modernos. Como o menor e mais penetrante alfa-hidroxiácido da pele, ele sustenta um mercado global antienvelhecimento no valor de milhões de dólares e é usado em produtos de venda livre para a pele, cuidados com os cabelos, peelings químicos profissionais e formulações farmacêuticas. Apesar de sua onipresença, o ácido glicólico convencional é produzido há muito tempo a partir de combustíveis fósseis.

AviGa™ Bio HP70 by Avid Organics is a 70% bio-based cosmetic-grade glycolic acid, offering high purity and scalable supply for global personal care and skincare formulations.

A produção tradicional depende da carbonilação do formaldeído, um processo dependente do gás natural e associado a contaminantes vestigiais mensuráveis. À medida que a indústria de cuidados pessoais acelera sua transição para cadeias de suprimentos mais limpas e sustentáveis, a necessidade de ácido glicólico de base biológica e comercialmente escalável se intensificou. No entanto, tais soluções permaneceram em grande parte inacessíveis aos formuladores globais.

A Avid Organics, maior fabricante de ácido glicólico da Índia, visa resolver essa lacuna. Em 14 de abril de 2026, na in-cosmetics® Global em Paris, a empresa apresentará o AviGa™ Bio HP70, o primeiro ácido glicólico de base biológica a atingir escala comercial em todo o mundo. Produzido inteiramente a partir de matérias-primas vegetais, o produto é apoiado por uma infraestrutura de fabricação avançada alimentada por 100% de energia renovável, registro REACH para os mercados europeus e o histórico de 18 anos da Avid atendendo indústrias regulamentadas em todo o mundo.

O AviGa™ Bio HP70 é uma solução de grau cosmético de 70% que atende aos rigorosos requisitos de pureza para aplicações regulamentadas de cuidados pessoais, cosméticos e farmacêuticas. Os processos de fabricação garantem um controle rigoroso de vestígios de impurezas, incluindo formaldeído, ácido metoxiacético e ácido dicloroacético - comumente associados ao ácido glicólico à base de petróleo. O produto oferece aos formuladores uma substituição técnica semelhante, ao mesmo tempo em que permite afirmações significativas de sustentabilidade.

Sobre a Avid Organics

A Avid Organics é uma fabricante e fornecedora especializada de produtos químicos especializados que atendem aos mercados de alimentação, alimentação e nutrição, farmacêutico, cuidados pessoais e industrial em todo o mundo. Fundada em 2007 e com sede em Vadodara, Gujarat, a empresa é a maior fabricante de glicina e ácido glicólico da Índia, operando instalações de produção avançadas certificadas pelas normas FSSC 22000, ISO 14001, ISO 45001 e REACH. A Avid tem presença comercial nos Estados Unidos através da Avid Organics America Inc., apoiada por um escritório de vendas regional em Maastricht, Holanda.

Site: www.avidorganics.net

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FONTE Avid Organics