Avid Organics 將於巴黎 in-cosmetics® Global 展會上推出全球首款商業規模生產的生物基乙醇酸 AviGa™ Bio HP70

印度最大的乙醇酸製造商 Avid Organics，正正致力填補此市場缺口。 2026 年 4 月 14 日，公司將於巴黎 in-cosmetics® Global 展會上發佈 AviGa™ Bio HP70，成為全球首款商業規模生產的生物基乙醇酸。 此產品全以植物為原料，在 100% 可再生能源驅動的尖端設施中產生。此外，該產品已取得歐洲市場必需的 REACH 註冊認證，並憑藉 Avid 在全球受監管行業中長達 18 年的豐富經驗提供專業服務。

AviGa™ Bio HP70 是 70% 化妝品級溶液，符合受監管的個人護理、化妝品和製藥應用領域對純度的嚴格要求。 生產過程嚴謹管控微量雜質，尤其是那些常見於石油基乙醇酸的甲醛、甲氧基乙酸和二氯乙酸等。 這款產品能讓配方師無縫替換現有成分，在技術上完全對等，同時也支持其提出富影響力的可持續發展主張。

關於 Avid Organics

Avid Organics 是專業的特種化學品製造商和供應商，為全球的飼料、食品與營養、製藥、個人護理和工業市場提供服務。 Avid Organics 成立於 2007 年，總部設於印度古吉拉特邦瓦多達拉市，是當地最大的甘氨酸及乙醇酸生產商。公司擁有一流的生產設施，並已獲取 FSSC 22000、ISO 14001、ISO 45001 及 REACH 等多項國際標準認證。 Avid 的商業版圖已擴展至美國，設有 Avid Organics America Inc.，其業務同時得到荷蘭馬斯特里赫特地區銷售辦事處的支援。

網站：www.avidorganics.net

SOURCE Avid Organics