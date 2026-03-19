에이비드 오가닉스, 파리 인-코스메틱스 글로벌에서 세계 최초 상업 규모 바이오 기반 글리콜산 AviGa™ Bio HP70 출시 예정

AviGa™ Bio HP70은 2026년 4월 14일부터 전 세계에 출시되는 바이오 기반 70% 화장품 등급 글리콜산으로, REACH 등록을 통해 유럽 공급 중단 없이 제공

이번 출시는 100년 된 석유 기반 원료를 상업 규모에서 지속 가능하고 추적 가능한 대안으로 대체함으로써 퍼스널 케어, 화장품, 제약 산업의 중요한 전환점을 기록

바도다라, 인도, 2026년 3월 19일 /PRNewswire/ -- 글리콜산은 현대 스킨케어에서 가장 중요한 활성 성분 중 하나다. 가장 작고 피부 침투력이 가장 높은 알파하이드록시산으로서, 수백만 달러 규모의 글로벌 안티에이징 시장을 뒷받침하며 일반 의약품 스킨케어, 헤어케어, 전문 화학 필링, 제약 제형에 널리 사용된다. 이처럼 광범위하게 사용됨에도 불구하고, 기존 글리콜산은 오랫동안 화석 연료에서 생산되어 왔다.

기존 생산 방식은 천연가스에 의존하고 측정 가능한 미량 오염물질과 관련된 포름알데히드의 카르보닐화에 의존한다. 퍼스널 케어 산업이 더 깨끗하고 지속 가능한 공급망으로의 전환을 가속화함에 따라, 상업적으로 확장 가능한 바이오 기반 글리콜산에 대한 필요성이 높아지고 있다. 그러나 이러한 솔루션은 전 세계 제형 설계자들이 접근하기 어려운 상태로 남아 있었다.

AviGa™ Bio HP70 by Avid Organics is a 70% bio-based cosmetic-grade glycolic acid, offering high purity and scalable supply for global personal care and skincare formulations.

인도 최대 글리콜산 제조업체 에이비드 오가닉스(Avid Organics)가 이 격차를 해소하고자 한다. 회사는 2026년 4월 14일 파리 인-코스메틱스® 글로벌(in-cosmetics® Global)에서 전 세계 최초로 상업 규모에 도달한 바이오 기반 글리콜산 AviGa™ Bio HP70을 공개할 예정이다. 전적으로 식물성 원료로 생산되는 이 제품은 100% 재생 가능 에너지로 구동되는 첨단 제조 인프라, 유럽 시장을 위한 REACH 등록, 그리고 에이비드의 18년간 전 세계 규제 산업 서비스 실적을 바탕으로 한다.

AviGa™ Bio HP70은 규제 대상 퍼스널 케어, 화장품, 제약 애플리케이션의 엄격한 순도 요구 사항을 충족하는 70% 화장품 등급 용액이다. 제조 공정은 석유 기반 글리콜산과 일반적으로 관련된 포름알데히드, 메톡시아세트산, 디클로로아세트산 등 미량 불순물에 대한 엄격한 제어를 보장한다. 이 제품은 제형 설계자들에게 동등한 기술적 대체재를 제공하는 동시에 의미 있는 지속 가능성 주장을 가능하게 한다.

에이비드 오가닉스 소개

에이비드 오가닉스는 전 세계 사료, 식품 및 영양, 제약, 퍼스널 케어, 산업 시장에 특수 화학물질을 공급하는 전문 제조업체 및 공급업체다. 2007년 설립되어 인도 구자라트주 바도다라에 본사를 둔 이 회사는 FSSC 22000, ISO 14001, ISO 45001, REACH 기준을 충족하는 첨단 생산 시설을 운영하는 인도 최대의 글리신 및 글리콜산 제조업체다. 에이비드는 네덜란드 마스트리흐트에 지역 영업 사무소를 두고 에이비드 오가닉스 아메리카(Avid Organics America Inc.)를 통해 미국에서 상업적 입지를 갖추고 있다.

웹사이트: https://www.avidorganics.net/

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2936152/Avid_Organics_AviGa.jpg

로고: https://mma.prnewswire.com/media/2936153/Avid_Organics_Logo.jpg

SOURCE Avid Organics