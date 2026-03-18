Avid Organics lance le premier acide glycolique bio à l'échelle commerciale au monde, AviGa™ Bio HP70, au salon in-cosmetics® Global à Paris

AviGa™ Bio HP70 est un acide glycolique biosourcé à 70 % de qualité cosmétique disponible à l'échelle mondiale à partir du 14 avril 2026, l'enregistrement REACH garantissant un approvisionnement européen ininterrompu

Ce lancement marque un tournant pour les industries des soins personnels, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques en offrant une alternative durable et traçable à un ingrédient centenaire à base de pétrole à l'échelle commerciale.

VADODARA, Inde, 18 mars 2026 /PRNewswire/ -- L'acide glycolique est l'un des actifs les plus importants des soins modernes . En tant qu'alpha-hydroxyacide le plus petit et le plus pénétrant pour la peau, il est à la base d'un marché mondial de l'anti-âge qui représente des millions de dollars. Il est utilisé dans les produits de soin de la peau en vente libre, les produits capillaires, les peelings chimiques professionnels et les formulations pharmaceutiques. Malgré son omniprésence, l'acide glycolique conventionnel a longtemps été produit à partir de combustibles fossiles.

AviGa™ Bio HP70 by Avid Organics is a 70% bio-based cosmetic-grade glycolic acid, offering high purity and scalable supply for global personal care and skincare formulations.

La production traditionnelle repose sur la carbonylation du formaldéhyde, un processus dépendant du gaz naturel et associé à des contaminants à l'état de traces mesurables. Alors que l'industrie des soins personnels accélère sa transition vers des chaînes d'approvisionnement plus propres et plus durables, le besoin d'acide glycolique biosourcé et commercialement évolutif s'est intensifié. Toutefois, ces solutions sont restées largement inaccessibles aux formulateurs mondiaux.

Avid Organics, le plus grand fabricant indien d'acide glycolique, vise à combler cette lacune. Le 14 avril 2026, lors du salon in-cosmetics® Global à Paris, la société dévoilera AviGa™ Bio HP70, le premier acide glycolique biosourcé à atteindre l'échelle commerciale à l'échelle mondiale. Entièrement fabriqué à partir de matières premières d'origine végétale, le produit est soutenu par une infrastructure de fabrication avancée alimentée à 100 % par des énergies renouvelables, par l'enregistrement REACH pour les marchés européens et par les 18 années d'expérience d'Avid au service d'industries réglementées dans le monde entier.

AviGa™ Bio HP70 est une solution de qualité cosmétique à 70 % répondant à des exigences de pureté strictes pour les applications réglementées de soins personnels, cosmétiques et pharmaceutiques. Les processus de fabrication garantissent un contrôle rigoureux des traces d'impuretés, notamment le formaldéhyde, l'acide méthoxyacétique et l'acide dichloracétique, qui sont souvent associés à l'acide glycolique d'origine pétrolière. Le produit offre aux formulateurs un remplacement technique similaire tout en permettant des allégations significatives en matière de durabilité.

À propos d'Avid Organics

Avid Organics est un fabricant et un fournisseur spécialisé dans les produits chimiques de spécialité destinés aux marchés de l'alimentation animale, de l'alimentation et de la nutrition, de la pharmacie, des soins personnels et de l'industrie à l'échelle mondiale. Fondée en 2007 et basée à Vadodara, dans le Gujarat, l'entreprise est le plus grand fabricant indien de glycine et d'acide glycolique. Elle dispose d'installations de production de pointe certifiées FSSC 22000, ISO 14001, ISO 45001 et REACH. Avid a une présence commerciale aux États-Unis par l'intermédiaire d'Avid Organics America Inc. et d'un bureau de vente régional à Maastricht, aux Pays-Bas.

Site web : www.avidorganics.net

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