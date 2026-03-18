Avid Organics lanzará AviGa™ Bio HP70, el primer ácido glicólico de base biológica del mundo

Avid Organics lanzará el primer ácido glicólico de base biológica a escala comercial del mundo, AviGa™ Bio HP70, en in-cosmetics® Global en París

AviGa™ Bio HP70 es un ácido glicólico de grado cosmético al 70 % de origen biológico, disponible a nivel mundial a partir del 14 de abril de 2026, con registro REACH que garantiza un suministro ininterrumpido en Europa.

Este lanzamiento marca un punto de inflexión para las industrias del cuidado personal, cosmética y farmacéutica, al ofrecer una alternativa sostenible y trazable a un ingrediente derivado del petróleo con más de un siglo de antigüedad, a escala comercial.

VADODARA, India, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El ácido glicólico es uno de los principios activos más importantes en el cuidado de la piel moderno. Como el alfa-hidroxiácido más pequeño y con mayor capacidad de penetración en la piel, sustenta un mercado global antienvejecimiento valorado en millones de dólares y se utiliza en productos de venta libre para el cuidado de la piel y el cabello, exfoliaciones químicas profesionales y formulaciones farmacéuticas. A pesar de su omnipresencia, el ácido glicólico convencional se ha producido durante mucho tiempo a partir de combustibles fósiles.

AviGa™ Bio HP70 by Avid Organics is a 70% bio-based cosmetic-grade glycolic acid, offering high purity and scalable supply for global personal care and skincare formulations.

La producción tradicional se basa en la carbonilación del formaldehído, un proceso que depende del gas natural y que genera trazas medibles de contaminantes. A medida que la industria del cuidado personal acelera su transición hacia cadenas de suministro más limpias y sostenibles, la necesidad de ácido glicólico de origen biológico y escalable comercialmente se ha intensificado. Sin embargo, estas soluciones han permanecido en gran medida inaccesibles para los formuladores globales.

Avid Organics, el mayor fabricante de ácido glicólico de la India, busca solucionar esta necesidad. El 14 de abril de 2026, en in-cosmetics® Global en París, la compañía presentará AviGa™ Bio HP70, el primer ácido glicólico de origen biológico en alcanzar la escala comercial a nivel mundial. Producido íntegramente a partir de materias primas vegetales, el producto cuenta con el respaldo de una infraestructura de fabricación avanzada alimentada con energía 100 % renovable, el registro REACH para los mercados europeos y la trayectoria de 18 años de Avid al servicio de industrias reguladas en todo el mundo.

AviGa™ Bio HP70 es una solución cosmética al 70% que cumple con los estrictos requisitos de pureza para aplicaciones reguladas en cuidado personal, cosmética y farmacéutica. Los procesos de fabricación garantizan un control riguroso de las trazas de impurezas, como el formaldehído, el ácido metoxiacético y el ácido dicloroacético, comúnmente asociados al ácido glicólico derivado del petróleo. El producto ofrece a los formuladores un sustituto técnico equivalente, permitiendo además afirmaciones significativas sobre su sostenibilidad.

Acerca de Avid Organics

Avid Organics es un fabricante y proveedor especializado de productos químicos especiales que abastece a los mercados de alimentación animal, nutrición, farmacéutico, cuidado personal e industrial a nivel mundial. Fundada en 2007 y con sede en Vadodara, Gujarat, la empresa es el mayor fabricante de glicina y ácido glicólico de la India, y opera instalaciones de producción avanzadas certificadas según las normas FSSC 22000, ISO 14001, ISO 45001 y REACH. Avid tiene presencia comercial en Estados Unidos a través de Avid Organics America Inc., con el apoyo de una oficina de ventas regional en Maastricht, Países Bajos.

Sitio web: www.avidorganics.net