Avid Organics lanzará el primer ácido glicólico de base biológica a escala comercial del mundo, AviGa™ Bio HP70, en in-cosmetics® Global en París

AviGa™ Bio HP70 es un ácido glicólico de base biológica, 70 % de calidad cosmética, disponible en todo el mundo a partir del 14 de abril de 2026, con registro REACH que garantiza un suministro europeo ininterrumpido

El lanzamiento marca un cambio fundamental para las industrias de cuidado personal, cosmética y farmacéutica al ofrecer una alternativa sostenible y trazable a un ingrediente centenario a base de petróleo a escala comercial

VADODARA, India, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El ácido glicólico es uno de los activos más importantes en el cuidado de la piel moderna. Como el alfa-hidroxiácido más pequeño y penetrante en la piel, sustenta un mercado global antienvejecimiento que vale millones de dólares y se utiliza en el cuidado de la piel, el cuidado del cabello, las exfoliaciones químicas profesionales y las formulaciones farmacéuticas de venta libre. A pesar de su ubicuidad, el ácido glicólico convencional se ha producido durante mucho tiempo a partir de combustibles fósiles.

AviGa™ Bio HP70 by Avid Organics is a 70% bio-based cosmetic-grade glycolic acid, offering high purity and scalable supply for global personal care and skincare formulations.

La producción tradicional se basa en la carbonilación del formaldehído, un proceso dependiente del gas natural y asociado con trazas de contaminantes medibles. A medida que la industria del cuidado personal acelera su transición hacia cadenas de suministro más limpias y sostenibles, la necesidad de ácido glicólico de base biológica comercialmente escalable se ha intensificado. Sin embargo, tales soluciones han permanecido en gran medida inaccesibles para los formuladores globales.

Avid Organics, el mayor fabricante de ácido glicólico de la India, tiene como objetivo abordar esta brecha. El 14 de abril de 2026, en in-cosmetics® Global en París, la empresa presentará AviGa™ Bio HP70, el primer ácido glicólico de base biológica que alcanza una escala comercial a nivel mundial. Producido completamente a partir de materias primas de origen vegetal, el producto está respaldado por una infraestructura de fabricación avanzada impulsada por energía 100 % renovable, registro REACH para los mercados europeos y la trayectoria de 18 años de Avid al servicio de industrias reguladas en todo el mundo.

AviGa™ Bio HP70 es una solución de grado cosmético al 70 % que cumple con los estrictos requisitos de pureza para aplicaciones reguladas de cuidado personal, cosméticos y productos farmacéuticos. Los procesos de fabricación garantizan un control riguroso de las impurezas traza, incluidos el formaldehído, el ácido metoxiacético y el ácido dicloroacético, comúnmente asociados con el ácido glicólico a base de petróleo. El producto ofrece a los formuladores un reemplazo técnico comparable, al tiempo que permite afirmaciones de sostenibilidad significativas.

Acerca de Avid Organics

Avid Organics es un fabricante y proveedor especializado de productos químicos especializados que atienden, alimentan, alimentan y nutren, productos farmacéuticos, cuidado personal y mercados industriales a nivel mundial. Fundada en 2007 y con sede en Vadodara, Gujarat, la empresa es el mayor fabricante de glicina y ácido glicólico de la India y opera instalaciones de producción avanzadas certificadas según las normas FSSC 22000, ISO 14001, ISO 45001 y REACH. Avid tiene presencia comercial en Estados Unidos a través de Avid Organics America Inc., con el apoyo de una oficina regional de ventas en Maastricht, Países Bajos.

Sitio web: www.avidorganics.net

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FUENTE Avid Organics