Avid Organics、パリで開催される「in-cosmetics® Global」で世界初の商業規模バイオベース・グリコール酸「AviGa™ Bio HP70」を発表

AviGa™ Bio HP70は、バイオベースの化粧品グレードの70%グリコール酸であり、REACH登録による欧州への安定した供給を確保しながら、2026年4月14日より世界中で提供を開始

この発表は、100年以上の歴史を持つ石油由来原料に代わる、持続可能で追跡可能な代替品を商業規模で提供するものであり、パーソナル・ケア、化粧品、および製薬業界にとって極めて重要な転換点となります。

ヴァドダラ、インド、, 2026年3月19日 /PRNewswire/ -- グリコール酸は、現代のスキンケアにおいて最も重要な活性成分の一つです。最も分子が小さく、高い皮膚浸透性を持つアルファ・ヒドロキシ酸（AHA）として、数百万ドル規模の世界的なアンチエイジング市場を支えており、市販のスキンケア、ヘアケア、専門的なケミカル・ピーリング、および医薬品製剤などに幅広く使用されています。広く普及しているにもかかわらず、従来のグリコール酸は長年にわたり化石燃料から生産されてきました。

従来の製造方法は、天然ガスに依存するホルムアルデヒドのカルボニル化に頼っており、測定可能な微量汚染物質の混入を伴っていました。パーソナル・ケア業界がよりクリーンで持続可能なサプライ・チェーンへの移行を加速させる中、商業規模で提供可能なバイオベース・グリコール酸へのニーズが高まっています。しかし、これまでこうした解決策は、世界の製剤メーカーにとってほとんど利用できない状態が続いていました。

AviGa™ Bio HP70 by Avid Organics is a 70% bio-based cosmetic-grade glycolic acid, offering high purity and scalable supply for global personal care and skincare formulations.

インド最大のグリコール酸メーカーであるAvid Organicsは、このギャップの解消を目指しています。2026年4月14日、パリで開催される「in-cosmetics® Global」において、同社は世界で初めて商業規模に達したバイオベース・グリコール酸である「AviGa™ Bio HP70」を発表します。100%植物由来の原料から製造されるこの製品は、100%再生可能エネルギーを利用した高度な製造インフラ、欧州市場向けのREACH登録、そして世界中の規制産業にサービスを提供してきたAvidの18年にわたる実績によって支えられています。

AviGa™ Bio HP70は、規制対象のパーソナル・ケア、化粧品、および医薬品用途の厳格な純度要件を満たす、化粧品グレードの70%溶液です。製造工程では、石油由来のグリコール酸に一般的に含まれるホルムアルデヒド、メトキシ酢酸、およびジクロロ酢酸などの微量不純物を厳格に管理しています。この製品は、製剤メーカーに技術的な直接代替品を提供すると同時に、実質的なサステナビリティ訴求を可能にします。

Avid Organicsについて

Avid Organicsは、飼料、食品・栄養、製薬、パーソナル・ケア、および産業市場向けに特殊化学品を専門に製造・供給する世界的な企業です。2007年に設立され、グジャラート州ヴァドダラに本社を置く同社は、インド最大のグリシンおよびグリコール酸メーカーです。FSSC 22000、ISO 14001、ISO 45001、およびREACH規格の認定を受けた先進的な生産施設を運営しています。Avid Organicsは、Avid Organics America Inc.を通じて米国で事業を展開しているほか、オランダのマーストリヒトに地域販売事務所を置いています。

ウェブサイト：www.avidorganics.net

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2936152/Avid_Organics_AviGa.jpg

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SOURCE Avid Organics