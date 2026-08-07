AXA XL vai adquirir a S-RM, uma consultoria global de inteligência corporativa e segurança cibernética

LONDRES, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A AXA XL, que atualmente detém aproximadamente 49% da S-RM, anunciou hoje que firmou um acordo para adquirir as ações restantes da empresa. A S-RM é uma consultoria especializada em inteligência corporativa e segurança cibernética.

Fundada em 2005 e atendendo clientes em 140 países, a S-RM ajuda empresas e investidores globais a lidar com riscos complexos por meio de serviços de inteligência, segurança cibernética e resposta a crises. Sua especialização abrange avaliação de riscos cibernéticos, detecção gerenciada e resposta a incidentes, investigações especializadas, inteligência geopolítica e diligência prévia de integridade e reputação.

Com base na parceria de longa data entre as duas organizações, a aquisição da S-RM apoiará a estratégia da AXA XL de expandir sua oferta de serviços de prevenção. A S-RM deverá continuar a prestar serviços à sua base global de clientes como parte da AXA XL Risk Advisory, a unidade de negócios recém-criada da AXA XL dedicada à prevenção.

Scott Gunter, CEO da AXA XL, comentou: "A aquisição da S-RM marca um passo importante na construção da AXA XL Risk Advisory e em nossos esforços contínuos para ir além da cobertura de seguros tradicional. Os clientes procuram informações baseadas em dados e orientação especializada para ajudá-los a antecipar ameaças emergentes, mitigar riscos e responder rapidamente quando os eventos ocorrerem. A experiência especializada da S-RM nos ajudará a acelerar esse suporte."

Libby Benet, CEO da AXA XL Risk Advisory, acrescentou: "A S-RM traz conhecimentos altamente complementares que fortalecerão nossas capacidades de consultoria e ampliarão nossa oferta. Ao reunir nossas equipes de consultoria de risco, a inteligência geopolítica e a experiência em resposta a crises da S-RM, e as soluções tecnológicas da Plataforma Comercial Digital da AXA, poderemos ajudar os clientes a construir uma resiliência mais profunda em um espectro mais amplo de riscos."

Heyrick Bond Gunning, CEO da S-RM, acrescentou: "A S-RM trabalha em estreita colaboração com a AXA XL há mais de 15 anos, tanto como cliente como investidor. Esta transação nos permitirá continuar investindo em nossos serviços de prevenção para os clientes atuais, ao mesmo tempo em que expandimos o alcance dessas capacidades."

A conclusão da transação está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a obtenção das aprovações regulatórias, e espera-se que ocorra até o final de setembro de 2026.

Sobre a S-RM

Fundada em 2005, a S-RM é especialista em inteligência corporativa e segurança cibernética. A empresa fornece serviços de inteligência, resiliência e resposta a empresas e investidores globais, ajudando os clientes a lidar com riscos complexos, fortalecer a resiliência cibernética e responder a crises. A S-RM opera em seis continentes com nove escritórios internacionais e presta apoio a clientes em mais de 140 países.

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SOBRE AXA XL

A AXA XL, divisão de seguros patrimoniais, de responsabilidade civil e de riscos especiais da AXA, fornece produtos e serviços de seguros e gestão de riscos para empresas de médio porte, bem como para grandes multinacionais, e soluções de resseguros para seguradoras em todo o mundo. Fazemos parceria com aqueles que impulsionam o mundo para frente. Para saber mais, acesse www.axaxl.com.

SOBRE A AXA XL INSURANCE

A AXA XL Insurance oferece soluções de seguros patrimoniais, de responsabilidade civil, profissionais, financeiros e especializados para empresas de médio porte e grandes multinacionais em todo o mundo. Fazemos parceria com aqueles que impulsionam o mundo para frente. Para saber mais, acesse www.axaxl.com.

FONTE AXA XL