AXA XL adquirirá S-RM, una consultora global especializada en inteligencia corporativa y ciberseguridad

LONDRES, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- AXA XL, que actualmente posee aproximadamente el 49 % de S-RM, ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo para adquirir el resto de las acciones de la empresa. S-RM es una consultora especializada en inteligencia empresarial y ciberseguridad.

Fundada en 2005 y con presencia en 140 países, S-RM ayuda a empresas e inversores internacionales a gestionar riesgos complejos mediante servicios de inteligencia, ciberseguridad y respuesta ante crisis. Entre sus áreas de especialización se incluyen la evaluación de riesgos cibernéticos, la detección gestionada y la respuesta ante incidentes, las investigaciones especializadas, la inteligencia geopolítica y la diligencia debida en materia de integridad y reputación.

Partiendo de la larga colaboración entre ambas organizaciones, la adquisición de S-RM respaldará la estrategia de AXA XL de ampliar su oferta en materia de prevención. Se espera que S-RM siga prestando servicios a su cartera de clientes a nivel mundial como parte de AXA XL Risk Advisory, la nueva unidad de negocio de AXA XL dedicada a la prevención.

Scott Gunter, CEO de AXA XL, comentó: "La adquisición de S-RM supone un paso importante en el desarrollo de AXA XL Risk Advisory y en nuestros continuos esfuerzos por ir más allá de la cobertura de seguros tradicional. Los clientes buscan información basada en datos y asesoramiento especializado que les ayude a anticiparse a las amenazas emergentes, mitigar los riesgos y responder con rapidez cuando se produzcan incidentes. La experiencia especializada de S-RM nos ayudará a acelerar esa ayuda".

Libby Benet, CEO de AXA XL Risk Advisory, añadió: "S-RM aporta conocimientos especializados muy complementarios que reforzarán nuestras capacidades de asesoramiento y ampliarán nuestra oferta. Al aunar nuestros equipos de consultoría en materia de riesgos, la inteligencia geopolítica y la experiencia en gestión de crisis de S-RM, y las soluciones tecnológicas de la AXA Digital Commercial Platform, podremos ayudar a los clientes a desarrollar mayor resiliencia frente a una gama más amplia de riesgos".

Heyrick Bond Gunning, CEO de S-RM, añadió: "S-RM lleva más de 15 años colaborando estrechamente con AXA XL, tanto como cliente como inversor. Esta operación nos permitirá seguir invirtiendo en nuestros servicios de prevención para los clientes actuales, al tiempo que ampliamos el alcance de esas capacidades".

La formalización de la operación está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluida la obtención de las autorizaciones reglamentarias, y se prevé que tenga lugar a finales de septiembre de 2026.

Acerca de S-RM

Fundada en 2005, S-RM es una empresa especializada en inteligencia corporativa y ciberseguridad. La empresa ofrece servicios de inteligencia, resiliencia y respuesta a empresas e inversores de todo el mundo, ayudando a sus clientes a gestionar riesgos complejos, reforzar su resiliencia cibernética y hacer frente a las crisis. S-RM opera en seis continentes, cuenta con nueve oficinas internacionales y presta apoyo a clientes en más de 140 países.

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