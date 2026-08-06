AXA XL adquirirá S-RM, una consultora global de inteligencia corporativa y ciberseguridad

LONDRES, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- AXA XL, que actualmente posee aproximadamente el 49% de S-RM, anunció hoy que ha llegado a un acuerdo para adquirir el resto de las acciones de la compañía. S-RM es una consultora especializada en inteligencia corporativa y ciberseguridad.

Fundada en 2005 y con presencia en 140 países, S-RM ayuda a empresas e inversores globales a gestionar riesgos complejos mediante servicios de inteligencia, ciberseguridad y respuesta a crisis. Su experiencia abarca evaluación de riesgos cibernéticos, detección gestionada y respuesta a incidentes, investigaciones especializadas, inteligencia geopolítica y debida diligencia en materia de integridad y reputación.

Aprovechando la larga trayectoria de colaboración entre ambas organizaciones, la adquisición de S-RM respaldará la estrategia de AXA XL para ampliar su oferta de prevención. Se prevé que S-RM continúe prestando servicios a su cartera global de clientes como parte de AXA XL Risk Advisory, la nueva unidad de negocio de AXA XL dedicada a la prevención.

Scott Gunter, consejero delegado de AXA XL, comentó: "La adquisición de S-RM marca un paso importante en el desarrollo de AXA XL Risk Advisory y en nuestros continuos esfuerzos por ir más allá de la cobertura de seguros tradicional. Los clientes buscan información basada en datos y asesoramiento experto que les ayude a anticipar amenazas emergentes, mitigar riesgos y responder con rapidez cuando se producen incidentes. La experiencia especializada de S-RM nos ayudará a acelerar ese apoyo."

Libby Benet, consejero delegado de AXA XL Risk Advisory, añadió: "S-RM aporta una experiencia altamente complementaria que fortalecerá nuestras capacidades de asesoramiento y ampliará nuestra oferta. Al combinar nuestros equipos de consultoría de riesgos, la inteligencia geopolítica y la experiencia en respuesta a crisis de S-RM, junto con las soluciones tecnológicas de la plataforma comercial digital de AXA, podremos ayudar a nuestros clientes a desarrollar una mayor resiliencia ante un espectro más amplio de riesgos."

Heyrick Bond Gunning, consejero delegado de S-RM, dijo: "S-RM ha colaborado estrechamente con AXA XL durante más de 15 años, tanto como cliente como inversor. Esta transacción nos permitirá seguir invirtiendo en nuestros servicios de prevención para los clientes actuales, al tiempo que ampliamos el alcance de dichas capacidades".

La finalización de la transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la obtención de las aprobaciones regulatorias, y se prevé que tenga lugar a finales de septiembre de 2026.

Acerca de S-RM

Fundada en 2005, S-RM es especialista en inteligencia corporativa y ciberseguridad. La firma ofrece servicios de inteligencia, resiliencia y respuesta a empresas e inversores globales, ayudando a sus clientes a gestionar riesgos complejos, fortalecer su ciberseguridad y responder ante crisis. S-RM opera en seis continentes con nueve oficinas internacionales y presta servicios a clientes en más de 140 países.

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