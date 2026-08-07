악사 엑스엘, 글로벌 기업정보 및 사이버 보안 컨설팅사 S-RM 인수

런던, 2026년 8월 7일 /PRNewswire/ -- 악사 엑스엘(AXA XL)이 현재 보유 중인 S-RM 지분 49%에 이어 나머지 지분을 인수하는 계약을 체결했다고 8월 6일 발표했다. S-RM은 기업정보 및 사이버 보안 분야 전문 컨설팅 기업이다.

S-RM은 2005년 설립돼 140개국에서 고객을 지원하고 있으며 기업정보, 사이버 보안 및 위기 대응 서비스를 통해 기업과 투자자들이 글로벌 복잡한 위험에 대응하도록 돕고 있다. 전문 분야는 사이버 위험 평가, 관리형 탐지 및 사고 대응, 전문 조사, 지정학적 정보, 청렴성, 평판 실사 등이다.

이번 S-RM 인수는 양사가 오랫동안 이어온 파트너십을 바탕으로 한 것으로 악사 엑스엘의 예방 서비스 확대 전략에 발판이 될 전망이다. S-RM은 악사 엑스엘이 신설한 예방 전담 사업부 악사 엑스엘 리스크 어드바이저리(AXA XL Risk Advisory)의 일원으로서 기존 글로벌 고객 기반에 서비스를 계속 제공하게 된다.

스콧 건터(Scott Gunter) 악사 엑스엘 CEO는 "S-RM 인수는 AXA XL 리스크 어드바이저리의 역량을 구축하고 전통적인 보험 보장 범위를 넘어서는 서비스를 지속적으로 확대하는 데 있어 중대한 진전이다. 고객들은 새롭게 등장하는 위협을 예측하고 위험을 완화하며 사건 발생 시 신속하게 대응해야 할 때 참고할 만한 데이터 기반 인사이트와 전문가의 조언이 필요하다. S-RM의 전문 역량이 이 지원을 더욱 빠르게 확대하는 데 보탬이 될 것"이라고 말했다.

리비 베넷(Libby Benet) 악사 엑스엘 리스크 어드바이저리 최고경영자(CEO)는 "S-RM은 당사의 자문 역량을 강화하고 서비스 범위를 넓혀 줄 수 있는 상호보완적 전문성이 매우 크다. 당사의 리스크 컨설팅 팀과 S-RM의 지정학적 정보 및 위기 대응 전문성, 악사 디지털 커머셜 플랫폼(AXA Digital Commercial Platform)의 기술 기반 솔루션을 결합해 고객들이 더욱 폭넓은 위험에 맞서 더욱 탄탄한 회복탄력성을 구축하도록 지원할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

헤이릭 본드 거닝(Heyrick Bond Gunning) S-RM CEO는 "S-RM은 고객이자 투자자인 악사 엑스엘과 15년 넘게 긴밀히 협력해 왔다. 이번 거래를 통해 기존 고객에 대한 예방 서비스에 투자를 계속하는 동시에 그 역량의 제공 범위도 확대할 수 있을 것"이라고 말했다.

이번 거래는 규제 당국의 승인 취득을 비롯한 통상적인 거래 종결 조건이 충족되는 것을 전제로 2026년 9월 말까지 완료될 것으로 예상된다.

S-RM 소개

S-RM은 2005년 설립된 기업정보 및 사이버 보안 전문 기업이다. 글로벌 기업과 투자자들에게 정보, 회복탄력성 및 대응 서비스를 제공하며, 고객들이 복잡한 위험에 대응하고 사이버 회복탄력성을 강화하며 위기에 대응하도록 지원한다. S-RM은 6개 대륙에 해외 사무소를 9곳 운영하고 있으며 140여 국가에서 고객을 지원하고 있다.

링크드인(LinkedIn)에서 악사 엑스엘을 팔로우할 수 있다.

악사 엑스엘 소개

악사 엑스엘은 악사의 재산, 상해, 특수위험을 담당하는 기업으로 전 세계 중견기업부터 대형 다국적기업까지 보험 및 위험관리 상품과 서비스를 제공하며, 전 세계 보험사에 재보험 솔루션도 제공하고 있다. 악사 엑스엘은 세상을 전진시키는 이들과 함께한다. 자세한 사항은 www.axaxl.com에서 확인할 수 있다.

악사 엑스엘 인슈어런스 소개

악사 엑스엘 인슈어런스(AXA XL Insurance)는 전 세계 중견기업부터 대형 다국적기업까지 재산, 상해, 전문직, 금융 및 특수보험 솔루션을 제공하는 기업이다. 세상을 전진시키는 이들과 함께하고 있다. 자세한 사항은 www.axaxl.com에서 확인할 수 있다.

SOURCE AXA XL