AXA XL 將收購全球企業情報及網絡安全顧問公司 S-RM

倫敦2026年8月7日 /美通社/ -- 目前持有 S-RM 約 49% 股權的 AXA XL 今日宣佈，已簽訂協議，將收購 S-RM 的餘下股份。S-RM 是一家專業的企業情報及網絡安全顧問公司。

S-RM 成立於 2005 年，服務遍及 140 個國家，透過情報分析、網絡安全及危機應變服務，協助全球企業和投資者應對複雜風險。其專業領域涵蓋網絡風險評估、託管式偵測及事故應變、專項調查、地緣政治情報，以及誠信與聲譽盡職審查。

是次收購建基於雙方長久以來的合作夥伴關係，將有助 AXA XL 進一步拓展風險預防服務。交易完成後，S-RM 預計將納入 AXA XL Risk Advisory，並繼續為全球客戶提供服務。AXA XL Risk Advisory 是 AXA XL 新成立的業務部門，專注於風險預防。

AXA XL 行政總裁 Scott Gunter 表示：「收購 S-RM 是發展 AXA XL Risk Advisory 的重要一步，亦將進一步推動我們拓展傳統保險保障以外的服務。客戶期望獲得數據驅動的深入分析及專業指導，以預判新興威脅、減低風險，並在事件發生時迅速作出應對。S-RM 的專業知識將協助我們加快提升這方面的支援能力。」

AXA XL Risk Advisory 行政總裁 Libby Benet 補充道：「S-RM 帶來的專業能力與我們高度互補，將進一步增強我們的顧問服務實力，並拓展服務範疇。透過結合我們的風險顧問團隊、S-RM 在地緣政治情報及危機應變方面的專業知識，以及 AXA Digital Commercial Platform 提供的科技驅動解決方案，我們將能夠協助客戶在更廣泛的風險領域建立更強韌性。」

S-RM 行政總裁 Heyrick Bond Gunning 補充道：「S-RM 與 AXA XL 已緊密合作超過 15 年，期間 AXA XL 既是我們的客戶，亦是投資者。是次交易將讓我們能夠繼續投資於為現有客戶提供的風險預防服務，同時進一步擴大相關能力的覆蓋範圍。」

交易完成仍須待若干慣常成交條件達成，包括取得監管機構批准，預計將於 2026 年 9 月底前完成。

關於 S-RM

S-RM 成立於 2005 年，專門從事企業情報及網絡安全業務。公司為全球企業及投資者提供情報分析、業務韌性及應變服務，協助客戶應對複雜風險、增強網絡安全韌性及處理危機。S-RM 的業務遍及六大洲，設有 9 個國際辦事處，為超過 140 個國家的客戶提供服務。

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關於 AXA XL

AXA XL 是 AXA 旗下的財產及意外險與特殊風險業務部門，為中型企業以至大型跨國公司提供保險及風險管理產品與服務，並向全球保險公司提供再保險方案。我們與推動世界前進的企業攜手同行。如欲了解更多，請瀏覽 www.axaxl.com。

關於 AXA XL Insurance

AXA XL Insurance 為全球中型企業以至大型跨國公司提供財產險、意外險、專業責任險、金融險及特殊保險方案。我們與推動世界前進的企業攜手同行。如欲了解更多，請瀏覽 www.axaxl.com。

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