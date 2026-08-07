AXA XL übernimmt S-RM, ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen für Corporate Intelligence und Cybersicherheit

LONDON, 7. August 2026 /PRNewswire/ -- AXA XL, das derzeit rund 49 % an S-RM hält, gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung zum Erwerb der verbleibenden Anteile des Unternehmens geschlossen hat. S-RM ist ein auf Corporate Intelligence und Cybersicherheit spezialisiertes Beratungsunternehmen.

S-RM wurde 2005 gegründet und betreut Kunden in 140 Ländern. Das Unternehmen unterstützt globale Unternehmen und Investoren dabei, komplexe Risiken zu bewältigen – mithilfe von Dienstleistungen in den Bereichen Informationsbeschaffung, Cybersicherheit und Krisenbewältigung. Zu den Fachgebieten des Unternehmens zählen die Bewertung von Cyberrisiken, Managed Detection und Incident Response, spezialisierte Ermittlungen, geopolitische Informationen sowie Integritäts- und Reputationsprüfungen.

Aufbauend auf der langjährigen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen wird die Übernahme von S-RM die Strategie von AXA XL zur Erweiterung seines Präventionsangebots unterstützen. Es wird erwartet, dass S-RM seine Dienstleistungen für den weltweiten Kundenstamm auch künftig als Teil von „AXA XL Risk Advisory" erbringen wird, dem neu geschaffenen Geschäftsbereich von AXA XL, der sich auf Prävention spezialisiert hat.

Scott Gunter, CEO von AXA XL, erklärte: „Die Übernahme von S-RM ist ein wichtiger Schritt beim Ausbau von AXA XL Risk Advisory und bei unseren fortgesetzten Bemühungen, über den traditionellen Versicherungsschutz hinauszugehen. Kunden suchen nach datengestützten Erkenntnissen und fachkundiger Beratung, um aufkommende Bedrohungen frühzeitig zu erkennen, Risiken zu minimieren und im Ernstfall schnell reagieren zu können. Das Fachwissen von S-RM wird uns dabei helfen, diese Art von Unterstützung schneller und besser bereitzustellen."

Libby Benet, CEO von AXA XL Risk Advisory, fügte hinzu: „S-RM bringt sich mit einer Fachkompetenz ein, die unsere Beratungsleistungen hervorragend ergänzt und unser Angebot erweitert. Durch die Bündelung unserer Risikoberatungsteams, der geopolitischen Expertise und des Know-hows im Bereich Krisenmanagement von S-RM sowie der technologiegestützten Lösungen der AXA Digital Commercial Platform werden wir unseren Kunden dabei helfen können, ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber einem breiteren Spektrum von Risiken zu stärken."

Heyrick Bond Gunning, CEO von S-RM, ergänzte: „S-RM arbeitet seit über 15 Jahren eng mit AXA XL zusammen, sowohl als Kunde als auch als Investor. Diese Transaktion wird es uns ermöglichen, weiterhin in unsere Präventionsangebote für bestehende Kunden zu investieren und gleichzeitig die Reichweite dieser Angebote zu vergrößern."

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Erteilung der behördlichen Genehmigungen, und wird voraussichtlich bis Ende September 2026 erfolgen.

Informationen zu S-RM

S-RM wurde 2005 gegründet und ist ein spezialisierter Anbieter von Corporate-Intelligence- und Cybersicherheitslösungen. Das Unternehmen bietet globale Unternehmen und Investoren Dienstleistungen in den Bereichen Informationsbeschaffung, Resilienz und Krisenbewältigung an und unterstützt seine Kunden dabei, komplexe Risiken zu bewältigen, ihre Cyber-Resilienz zu stärken und auf Krisen zu reagieren. S-RM ist auf sechs Kontinenten mit neun internationalen Niederlassungen vertreten und betreut Kunden in mehr als 140 Ländern.

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INFORMATIONEN ZU AXA XL

AXA XL, der Geschäftsbereich für Sach- und Haftpflichtversicherungen sowie Spezialrisiken von AXA, bietet Versicherungs- und Risikomanagementprodukte sowie -dienstleistungen für mittelständische Unternehmen bis hin zu großen multinationalen Konzernen sowie Rückversicherungslösungen für Versicherungsgesellschaften weltweit an. Wir arbeiten mit denen zusammen, die die Welt voranbringen. Weitere Informationen finden Sie auf www.axaxl.com.

INFORMATIONEN ZU AXA XL INSURANCE

AXA XL Insurance bietet mittelständischen Unternehmen bis hin zu großen multinationalen Konzernen weltweit Versicherungslösungen in den Bereichen Sach-, Haftpflicht-, Berufshaftpflicht-, Finanz- und Spezialversicherungen an. Wir arbeiten mit denen zusammen, die die Welt voranbringen. Weitere Informationen finden Sie auf www.axaxl.com.