AXA XL s'apprête à acquérir S-RM, un cabinet international de conseil en intelligence d'entreprise et en cybersécurité

LONDRES, 7 août 2026 /PRNewswire/ -- AXA XL, qui détient actuellement environ 49 % de S-RM, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord en vue d'acquérir le reste des actions de la société. S-RM est un cabinet de conseil spécialisé dans le l'intelligence d'entreprise et la cybersécurité.

Fondé en 2005 et soutenant des clients dans 140 pays, S-RM aide les entreprises et les investisseurs mondiaux à gérer des risques complexes grâce à des services d'intelligence économique, de cybersécurité et d'intervention en cas de crise. Son expertise comprend l'évaluation des cyberrisques, la gestion de la détection et de l'intervention en cas d'incident, les enquêtes spécialisées, le renseignement géopolitique et la diligence raisonnable en matière d'intégrité et d'atteinte à la réputation.

S'appuyant sur le partenariat de longue date entre les deux entreprises, l'acquisition de S-RM viendra soutenir la stratégie d'AXA XL visant à élargir son offre en matière de prévention. S-RM devrait continuer à fournir des services à sa clientèle internationale au sein d'AXA XL Risk Advisory, la nouvelle unité opérationnelle d'AXA XL dédiée à la prévention.

Scott Gunter, CEO d'AXA XL, déclare : « L'acquisition de S-RM marque une étape importante dans le développement d'AXA XL Risk Advisory et dans nos efforts continus pour aller au-delà de la couverture d'assurance traditionnelle. Les clients recherchent des analyses fondées sur les données et des conseils d'experts pour les aider à anticiper les menaces émergentes, à atténuer les risques et à réagir rapidement en cas d'incident. L'expertise de S-RM nous aidera à accélérer la mise en place de ce soutien ».

Libby Benet, CEO d'AXA XL Risk Advisory, ajoute : « S-RM apporte une expertise très complémentaire qui renforcera nos capacités de conseil et élargira notre offre. En associant nos équipes de conseil en gestion des risques, l'expertise de S-RM en veille géopolitique et gestion de crise, ainsi que les solutions technologiques de la plateforme commerciale numérique d'AXA, nous pourrons d'aider nos clients à renforcer leur résilience face à un éventail plus large de risques ».

Heyrick Bond Gunning, CEO de S-RM, conclut : « S-RM travaille en étroite collaboration avec AXA XL depuis plus de 15 ans, à la fois en tant que client et en tant qu'investisseur. Cette opération nous permettra de continuer à investir dans nos services de prévention destinés à nos clients actuels, tout en élargissant la portée de ces services ».

L'opération est soumise aux conditions habituelles de clôture, y compris l'obtention des approbations réglementaires, et devrait avoir achevée d'ici la fin de septembre 2026.

À propos de S-RM

Fondé en 2005, S-RM est spécialisé dans l'intelligence d'entreprise et la cybersécurité. La société propose des services d'intelligence économique, de résilience et d'intervention aux entreprises et aux investisseurs internationaux, aidant ainsi ses clients à gérer des risques complexes, à renforcer leur cyber-résilience et à faire face aux crises. S-RM est présent sur six continents, avec neuf bureaux internationaux, et accompagne des clients dans plus de 140 pays.

Suivez AXA XL sur LinkedIn.

À propos d'AXA XL

AXA XL, la division dédiée à l'assurance IART et aux risques spécialisés d'AXA, propose des produits et services d'assurance et de gestion des risques aux entreprises de taille intermédiaire jusqu'aux grandes multinationales, ainsi que des solutions de réassurance aux compagnies d'assurance dans le monde entier. Nous sommes le partenaire des entreprises qui font avancer le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.axaxl.com.

À propos d'AXA XL INSURANCE

AXA XL Insurance propose des solutions d'assurance en dommages, responsabilité civile, risques professionnels, risques financiers et risques spécialisés aux entreprises de taille intermédiaire jusqu'aux grandes multinationales. Nous sommes le partenaire des entreprises qui font avancer le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.axaxl.com.