Axi lança campanha My Roots após Manchester City Feminino faturar o título da WSL

SYDNEY, 23 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- O Manchester City Feminino é campeão da Women's Super League, e a parceira oficial de trading Axi está comemorando esse momento em grande estilo.

Sob o comando do técnico Andree Jeglertz, o Manchester City Feminino realizou uma campanha excepcional na WSL, praticando um futebol direto e explosivo que estabeleceu um padrão que o restante da divisão não conseguiu igualar. Semana após semana, a equipe elevou o nível e, quando o título chegou, ninguém se surpreendeu. Elas fizeram por merecer.

Hoje, a Axi lançou My Roots, uma nova campanha em celebração às campeãs da WSL, e anunciou uma doação significativa para o programa City Girls, administrado pela City in the Community, instituição beneficente oficial do Manchester City Football Club.

Uma campanha construída em torno das mulheres que fizeram isso acontecer

A campanha My Roots é baseada na convicção compartilhada de que um grande desempenho vem da preparação, da consistência e da coragem de competir quando mais importa, valores que sempre conectaram a Axi e o Manchester City. Como parceira oficial de trading do clube, a Axi faz parte dessa jornada desde o início.

Julie Sharova, Diretora de Marketing Global da Axi, afirmou:

"O Manchester City Feminino é campeão da WSL e mereceu cada parte desse título. Há algo nessa equipe – a maneira como se comportam, os padrões que estabelecem para si mesmas, a forma como apoiam umas às outras – que reflete diretamente aquilo em que acreditamos na Axi. My Roots é a nossa forma de celebrá-las. "E nossa doação para o programa City Girls é a nossa forma de garantir que a próxima geração de mulheres no esporte, no trading ou em qualquer área que escolher tenha a oportunidade de criar seus próprios momentos marcantes."

Apoiando mulheres no esporte

O programa City Girls aumenta a participação feminina no esporte, desenvolve caminhos de liderança e oferece oportunidades de base para mulheres e meninas em toda a Grande Manchester. A doação da Axi reflete uma parceria construída em algo maior do que branding. É um compromisso de longo prazo com a comunidade que o Manchester City representa.

Sobre a City in the Community: City in the Community é a instituição beneficente oficial do Manchester City Football Club, promovendo vidas mais saudáveis para os jovens da cidade por meio do futebol em toda a Grande Manchester. Para obter mais informações, acesse www.mancity.com/CITC

Sobre a Axi: A Axi é uma marca global de negociação online de FX e CFD e parceira oficial de trading do Manchester City, atendendo clientes em mais de 100 países em todo o mundo. A Axi combina tecnologia de trading, educação e programas orientados por desempenho para apoiar traders e comunidades globalmente.

Consultas de mídia: [email protected]

Saiba mais: www.axi.com

Assista ao vídeo: https://youtu.be/bFLoEmHalAg

71,25% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com este provedor. Você deve considerar se pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.

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FONTE Axi