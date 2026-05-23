액시, 맨체스터 시티 위민 WSL 우승 기념 '마이 루츠' 캠페인 출범

시드니, 2026년 5월 23일 /PRNewswire/ -- 맨체스터 시티 위민(Manchester City Women)이 여자 슈퍼 리그(Women's Super League, WSL) 챔피언에 등극한 가운데, 공식 트레이딩 파트너인 액시(Axi)가 이 순간을 빛내기 위해 특별한 행보에 나선다.

안드레 예글레르츠(Andree Jeglertz) 감독이 이끄는 맨체스터 시티 위민은 직선적이고 폭발적인 축구로 압도적인 시즌을 보내면서 리그 내에서 타의 추종을 불허하는 기준을 세웠다. 매주 더 높은 수준의 경기력을 보여줬고, 우승이 확정됐을 때 누구도 놀라지 않았다. 그들은 우승할 자격이 충분했다.

오늘 액시는 WSL 챔피언을 기념하는 새로운 캠페인 마이 루츠(My Roots)를 출범하고, 맨체스터 시티 풋볼 클럽(Manchester City Football Club)의 공식 자선단체인 시티 인 더 커뮤니티(City in the Community)가 운영하는 시티 걸스 프로그램(City Girls Programme)에 상당한 금액의 기부금을 전달했다고 발표했다.

우승을 만들어낸 여성들을 중심으로 한 캠페인

마이 루츠는 위대한 성과가 준비, 일관성, 그리고 가장 중요한 순간에 경쟁할 수 있는 용기에서 비롯된다는 공통된 신념을 바탕으로 한다. 이는 액시와 맨체스터 시티를 항상 연결해온 가치이기도 하다. 액시는 클럽의 공식 트레이딩 파트너로서 그 여정의 시작부터 함께해왔다.

액시의 줄리 샤로바(Julie Sharova) 글로벌 마케팅 총괄은 다음과 같이 말했다.

"맨체스터 시티 위민은 WSL 챔피언이며, 그 타이틀의 모든 부분을 누릴 자격이 있다. 이 팀에는 그들의 행동 방식, 스스로 지키는 기준, 서로를 북돋우는 방식 등 액시가 믿는 가치와 직결되는 특별한 무언가가 있다. 마이 루츠는 그들을 기념하는 액시만의 방식이다. 또한 시티 걸스 프로그램에 대한 기부는 스포츠, 트레이딩, 또는 그들이 선택하는 어떤 분야에서든 다음 세대 여성들이 자신만의 결정적 순간을 만들어갈 기회를 갖도록 하기 위한 액시의 방식이다."

여성 스포츠 지원

시티 걸스 프로그램은 여성의 스포츠 참여를 확대하고, 리더십 경로를 구축하며, 그레이터맨체스터 전역의 여성과 소녀들에게 풀뿌리 기회를 제공한다. 액시의 기부는 단순한 브랜딩을 넘어서는 파트너십을 반영한다. 이는 맨체스터 시티가 대표하는 지역사회에 대한 장기적 약속이다.

시티 인 더 커뮤니티 소개: 시티 인 더 커뮤니티는 맨체스터 시티 풋볼 클럽의 공식 자선단체로, 그레이터맨체스터 전역에서 축구를 통해 도시 청소년들이 더 건강한 삶을 살아갈 수 있도록 지원한다. 자세한 정보는 www.mancity.com/CITC에서 확인할 수 있다.

액시 소개: 액시는 글로벌 온라인 외환(FX) 및 차액결제거래(CFD) 트레이딩 브랜드이자 맨체스터 시티의 공식 트레이딩 파트너로, 전 세계 100여 개국의 고객에게 서비스를 제공하고 있다. 액시는 트레이딩 기술, 교육, 성과 중심 프로그램을 결합해 전 세계 트레이더와 지역 사회를 지원한다.

미디어 문의처: [email protected]

자세히 알아보기: www.axi.com

동영상 보기: https://youtu.be/bFLoEmHalAg

이 제공업체와 CFD 거래를 하는 개인 투자자 계좌의 71.25%가 손실을 보고 있다. 귀하는 자금 손실이라는 높은 위험을 감당할 수 있는지 고려해야 한다.

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SOURCE Axi