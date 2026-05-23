Axi lanza la campaña My Roots tras la coronación del equipo femenino del Manchester City en la WSL

SÍDNEY, 23 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El equipo femenino del Manchester City se ha coronado campeón de la Superliga Femenina, y su socio comercial oficial, Axi, celebra el momento con estilo.

Bajo la dirección técnica de Andree Jeglertz, el Manchester City Women completó una campaña sobresaliente en la WSL con un fútbol directo y explosivo que estableció un estándar inalcanzable para el resto de la división. Semana tras semana elevaron el nivel y, cuando aseguraron el título, nadie se sorprendió. Se lo habían ganado.

Hoy, Axi lanzó My Roots, una nueva campaña para celebrar a las campeonas de la WSL, y anunció una importante donación al Programa City Girls, dirigido por City in the Community, la organización benéfica oficial del Manchester City Football Club.

Una campaña inspirada en las mujeres que lo hicieron posible

My Roots se basa en la convicción compartida de que el gran rendimiento es el resultado de la preparación, la constancia y el coraje para competir en los momentos más cruciales, valores que siempre han unido a Axi y al Manchester City. Como socio comercial oficial del club, Axi ha formado parte de ese recorrido desde el principio.

Julie Sharova, directora de Marketing Global de Axi, señaló:

"El equipo femenino del Manchester City se quedó con el campeonato de la WSL y se ha ganado a pulso cada pedazo de ese título. Hay algo en este equipo, en su actitud, en los altos estándares que se exigen y en la manera en que se apoyan mutuamente, que refleja directamente los valores en los que creemos en Axi. My Roots es nuestra manera de rendirles homenaje. Y nuestra donación al Programa City Girls es nuestra forma de asegurar que la próxima generación de mujeres en el deporte, en el comercio bursátil o en cualquier ámbito que elijan, tenga la oportunidad de forjar sus propios momentos decisivos".

Apoyo a las mujeres en el deporte

El Programa City Girls impulsa la participación femenina en el deporte, genera vías de liderazgo y ofrece oportunidades desde las bases para mujeres y niñas en todo el Gran Mánchester. La donación de Axi refleja una alianza basada en algo más que la marca. Es un compromiso a largo plazo con la comunidad que representa el Manchester City.

Acerca de City in the Community: City in the Community es la organización benéfica oficial del Manchester City Football Club, dedicada a promover una vida más saludable entre los jóvenes de la ciudad mediante el fútbol en todo el Gran Mánchester. Para más información, visite www.mancity.com/CITC

Acerca de Axi: Axi es una marca global de comercio en línea de FX y CFD, además de socio comercial oficial del Manchester City, que presta servicios a clientes en más de 100 países de todo el mundo. Axi combina tecnología de negociación, educación y programas orientados al rendimiento para respaldar a los operadores y a las comunidades a nivel mundial.

Consultas para los medios: [email protected]

Más información: www.axi.com

Puede ver el video aquí: https://youtu.be/bFLoEmHalAg

El 71,25 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD con este proveedor. Debe considerar si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.

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FUENTE Axi