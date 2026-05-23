Axi lance la campagne My Roots alors que l'équipe féminine de Manchester City remporte le titre de la WSL

SYDNEY, 23 mai 2026 /PRNewswire/ -- L'équipe féminine de Manchester City a remporté la Women's Super League et le partenaire commercial officiel Axi célèbre l'événement avec panache.

Sous la houlette de l'entraîneur Andrée Jeglertz, le Manchester City Women a réalisé une saison exceptionnelle en WSL en pratiquant un football direct et explosif qui a établi un niveau que le reste de la division n'a pas pu égaler. Semaine après semaine, l'équipe a mis la barre toujours plus haut, et lorsque le titre est arrivé, personne n'a été surpris. Elles l'ont mérité.

Aujourd'hui, Axi lance My Roots, une nouvelle campagne célébrant les championnes de la WSL, et annonce un don important au programme City Girls, géré par City in the Community, l'organisation caritative officielle du Manchester City Football Club.

Une campagne construite autour des joueuses qui ont remporté le championnat

My Roots repose sur la conviction commune que les grandes performances sont le fruit de la préparation, de la constance et du courage d'affronter les adversaires lorsque cela compte le plus, des valeurs qui ont toujours lié Axi et Manchester City. En tant que partenaire commercial officiel du club, Axi fait partie de ce périple depuis la première heure.

Julie Sharova, responsable du marketing mondial chez Axi, déclare :

« L'équipe féminine de Manchester City est championne de la WSL et a bien mérité ce titre. Cette équipe a quelque chose en plus - la façon dont elles se comportent, les exigences qu'elles s'imposent, la façon dont elles se soutiennent les unes les autres - qui parle directement à ce en quoi nous croyons chez Axi. My Roots est notre façon de leur rendre hommage. Et notre don au programme City Girls est notre façon de nous assurer que la prochaine génération de femmes dans le sport, dans le trading, dans tout ce qu'elles choisissent, aura la chance de créer ses propres moments transformateurs ».

Soutenir les femmes dans le sport

Le programme City Girls augmente la participation des femmes dans le sport, crée des parcours de leadership et offre des opportunités essentielles aux femmes et aux filles du Grand Manchester. Le don d'Axi est le reflet d'un partenariat qui ne se limite pas à l'image de marque. Il s'agit d'un engagement à long terme envers la communauté que représente Manchester City.

À propos de City in the Community : City in the Community est l'organisation caritative officielle du Manchester City Football Club, qui permet aux jeunes de la ville de mener une vie plus saine grâce au football dans le Grand Manchester. Pour plus d'informations, consultez le site www.mancity.com/CITC

À propos d'Axi : Axi est une marque mondiale de trading en ligne de devises et de CFD et le partenaire officiel de Manchester City, au service de clients dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi combine la technologie commerciale, l'éducation et les programmes axés sur la performance pour soutenir les commerçants et les communautés dans le monde entier.

Relations avec les médias : [email protected]

Pour en savoir plus : www.axi.com

Voir la vidéo : https://youtu.be/bFLoEmHalAg

71,25% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Nous vous recommandons de vous assurer que vous pouvez vous permettre de prendre un tel risque de perte d'argent.

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