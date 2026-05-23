Manchester City WomenのWSL優勝を受け、Axiが「My Roots」キャンペーンを開始

シドニー, 2026年5月23日 /PRNewswire/ -- Manchester City WomenがWomen's Super League（WSL）のチャンピオンに輝き、公式トレーディング・パートナーであるAxiは、この瞬間を華やかに祝しています。

Andree Jeglertz監督の下、Manchester City WomenはWSLで卓越したシーズンを送り、ダイレクトかつ爆発的な攻撃力のあるサッカーを展開し、リーグ内で他クラブの追随を許さない戦いぶりを見せました。彼女たちは毎週のように高いレベルの戦いを見せ続け、優勝が決まった時も、誰一人として驚くことはありませんでした。 それは、彼女たちが実力で勝ち取ったものでした。

Axiは本日、WSLチャンピオンを称える新キャンペーン「My Roots」を開始し、Manchester City Football Clubの公式慈善団体であるCity in the Communityが運営する「City Girls Programme」への多額の寄付を発表しました。

偉業を成し遂げた女性たちを軸にしたキャンペーン

「My Roots」は、優れたパフォーマンスは準備、一貫性、そして最も重要な局面で挑戦する勇気によって生まれるという共通の信念に基づいており、これはAxiとManchester Cityを常に結び付けてきた価値観でもあります。クラブの公式トレーディング・パートナーとして、Axiは当初からその歩みを共にしてきました。

Axiのグローバル・マーケティング責任者であるJulie Sharovaは、次のように述べています。

「Manchester City WomenはWSLチャンピオンに輝き、そのタイトルにふさわしい実績を築いてきました。このチームには特別なものがあります。 自らの在り方、自らに課す高い基準、そして互いを支え合う姿勢は、Axiが大切にしている価値観と深く重なっています。My Rootsは、彼女たちを称えるための私たちなりの方法です。City Girls Programmeへの寄付は、スポーツ、トレーディング、そして自ら選んだあらゆる分野において、次世代の女性たちが自分自身を形作る瞬間を生み出せるよう支援するための取り組みです。」

女性スポーツ支援

「City Girls Programme」は、女性のスポーツ参加を促進するとともに、リーダーシップ育成への道筋を築き、グレーター・マンチェスター全域の女性や少女に対して草の根レベルでスポーツに参加する機会を提供しています。Axiによる今回の寄付は、単なるブランディングにとどまらないパートナーシップを示すものです。それは、Manchester Cityに根差した地域社会に対する長期的なコミットメントでもあります。

City in the Communityについて：City in the CommunityはManchester City Football Clubの公式慈善団体であり、グレーター・マンチェスター全域で、サッカーを通じて地元の若者たちのより健康的な生活を支援しています。詳細は、www.mancity.com/CITCをご覧ください。

Axiについて：Axiは、グローバルに展開するオンラインFXおよびCFD取引ブランドであり、Manchester Cityの公式トレーディング・パートナーとして、世界100か国以上の顧客にサービスを提供しています。Axiは、トレーディング・テクノロジー、教育、およびパフォーマンス重視のプログラムを組み合わせることで、世界中のトレーダーおよび地域社会を支援しています。

メディアのお問い合わせ先：[email protected]

詳細：www.axi.com

ビデオの視聴：https://youtu.be/bFLoEmHalAg

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SOURCE Axi