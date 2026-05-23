曼城女子隊捧起女子超級足球聯賽冠軍獎盃，Axi 亦順勢推出「我的根源」宣傳活動

悉尼2026年5月24日 /美通社/ -- 曼城女子隊成為女子超級足球聯賽 (Women's Super League，WSL) 冠軍，官方交易夥伴 Axi 正隆重其事，紀念這個光輝時刻。

在主教練 Andree Jeglertz 帶領下，曼城女子隊於女子超級足球聯賽球季表現出色，踢出凌厲直接、爆發力強的足球，表現水平令聯賽中其他球隊望塵莫及。 週復一週，她們屢創新高；勇奪冠軍之際，無人感到意外。 這份榮譽，她們實至名歸。

今天，Axi 推出全新「我的根源 (My Roots)」宣傳活動來慶祝榮膺女子超級聯賽冠軍，並宣佈向「曼城女孩計劃 (City Girls Programme)」捐贈一筆可觀款項，該計劃由曼城官方慈善機構 City in the Community 負責營運。

向締造輝煌女性致敬的宣傳活動

「我的根源」宣傳活動的立足點，源於一份共同信念：唯有透過充分準備、貫徹堅持，以及在關鍵時刻勇於拼搏的氣魄，方能成就卓越。這份共鳴，正是 Axi 與曼城長期緊密相連的基石。 作為球會官方交易夥伴，Axi 自始便是這趟征途的一分子。

Axi 全球市場營銷總監 Julie Sharova 說：

「曼城女子隊榮膺女子超級足球聯賽冠軍，這份榮譽，她們當之無愧。 這支球隊別樹一幟——她們的舉止、自律及彼此之間的鼓勵——正好與我們 Axi 的信念遙相呼應。 「我的根源」宣傳活動，便是我們向這支球隊獻上的頌讚。 至於我們對「曼城女孩計劃」的捐贈，正是要讓下一代女性，不論在體育、交易或任何她們心之所向的領域，都有機會締造屬於自己的傳奇時刻。」

力挺體壇女性

「曼城女孩計劃」致力提高女性參與體育運動的比例，建立領導力培訓階梯，並為大曼徹斯特地區的婦女及女孩提供基層體育機會。 Axi 的捐款，正體現這段超越品牌層面的夥伴關係。 這是對曼城所代表社群所作出的長期承諾。

關於 City in the Community：City in the Community 是曼城的官方慈善機構，透過足球活動，幫助大曼徹斯特地區的青少年建立更健康的生活。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.mancity.com/CITC

關於 Axi： Axi 是全球網上外匯 (FX) 及差價合約 (CFD) 交易品牌，同時是曼城的官方交易夥伴，服務遍及全球超過 100 個國家的客戶。 Axi 融合交易技術、教育培訓與表現主導的計劃，支援全球交易者及社區。

媒體查詢：[email protected]

欲了解更多資訊，請瀏覽：www.axi.com

觀看影片：https://youtu.be/bFLoEmHalAg

與此供應商進行差價合約交易時，71.25% 的零售投資者帳戶錄得虧損。 您應仔細考慮能否承擔虧損資金的高風險。

SOURCE Axi