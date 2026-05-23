Axi lanza la campaña "My Roots" mientras el Manchester City Femenino se proclama campeón de la WSL

SYDNEY, 23 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El Manchester City Femenino es campeón de la Superliga Femenina y su socio comercial oficial, Axi, celebra el momento por todo lo alto.

Bajo la dirección de la entrenadora Andree Jeglertz, el Manchester City Femenino realizó una campaña excepcional en la WSL, desplegando un fútbol directo y explosivo que marcó un estándar inalcanzable para el resto de la liga. Semana tras semana, superaron sus propias expectativas, y cuando llegó el título, nadie se sorprendió. Se lo habían ganado.

Hoy, Axi ha lanzado My Roots, una nueva campaña que celebra a las campeonas de la WSL, y ha anunciado una importante donación al City Girls Programme, gestionado por City in the Community, la organización benéfica oficial del Manchester City Football Club.

Una campaña centrada en las mujeres que lo hicieron posible

My Roots se basa en la convicción compartida de que el gran rendimiento se logra mediante la preparación, la constancia y el coraje para competir cuando más importa, valores que siempre han unido a Axi y al Manchester City. Como socio comercial oficial del club, Axi ha formado parte de este camino desde el principio.

Julie Sharova, directora de Marketing Global de Axi, declaró:

"El Manchester City Femenino es campeón de la WSL y se ha ganado ese título con creces. Hay algo en este equipo —su actitud, los altos estándares que se imponen, el apoyo mutuo— que refleja directamente lo que creemos en Axi. My Roots es nuestra forma de celebrarlas. Y nuestra donación al City Girls Programme es nuestra manera de asegurar que la próxima generación de mujeres en el deporte, en el comercio o en cualquier ámbito que elijan tenga la oportunidad de crear sus propios momentos decisivos".

Apoyando a las mujeres en el deporte

El City Girls Programme fomenta la participación femenina en el deporte, desarrolla trayectorias de liderazgo y ofrece oportunidades de base para mujeres y niñas en todo el Gran Manchester. La donación de Axi refleja una colaboración que va más allá de la imagen de marca. Es un compromiso a largo plazo con la comunidad que representa el Manchester City.

Acerca de City in the Community: City in the Community es la organización benéfica oficial del Manchester City Football Club, que promueve una vida más saludable entre los jóvenes de la ciudad a través del fútbol en todo el Gran Manchester. Para más información, visite www.mancity.com/CITC

Acerca de Axi: Axi es una marca global de trading online de divisas y CFD, y socio comercial oficial del Manchester City, que presta servicios a clientes en más de 100 países. Axi combina tecnología de trading, formación y programas orientados al rendimiento para apoyar a operadores y comunidades a nivel global.

Consultas para medios: [email protected]

Más información: www.axi.com

Vea el video: https://youtu.be/bFLoEmHalAg

El 71,25% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD con este proveedor. Debería considerar si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.

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