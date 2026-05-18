Axi leva inteligência de trading à América Latina no Rankia Markets Experience em Medellín

Nomeada a corretora global mais inovadora de 2025*, a Axi compartilha dados de traders e insights tecnológicos em evento de dois dias em Medellín

SYDNEY, 18 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Axi, corretora global de FX e CFD que atende traders em mais de 100 países, participou do Rankia Markets Experience em Medellín, Colômbia, de 15 a 16 de maio de 2026. O evento reuniu traders, investidores e profissionais do setor financeiro de toda a América Latina para dois dias de debates em painéis, sessões em pequenos grupos e engajamento direto no mercado.

A América Latina é uma das regiões de crescimento mais rápido para o comércio de varejo ativo. A presença da Axis no Rankia reflete seu foco estratégico em compreender o que os traders da região realmente precisam não de pesquisas, mas de conversas diretas.

Um dos destaques foi a contribuição da Axi para um painel colaborativo ao lado de outros patrocinadores sobre "Tendências de Mercado: o que os traders estão demandando hoje e como podemos vender isso a eles?"Axi compartilhou dados de sua própria inteligência de traders sobre a adoção acelerada de ferramentas de análise assistidas por IA, além da evolução das expectativas em torno de transparência, soluções orientadas por tecnologia e experiências de trading personalizadas. Esses insights foram reforçados por meio de uma série de sessões em pequenos grupos nas quais a Axi interagiu diretamente com os participantes, obtendo perspectivas em primeira mão sobre as necessidades e desafios dos traders. A mensagem foi direta: os traders estão mais sofisticados, mais exigentes e cada vez mais escolhendo plataformas com base na tecnologia, e não apenas nos preços.

A Axi também organizou um estande interativo onde os participantes puderam explorar toda a sua oferta e se conectar diretamente com a equipe. Isso foi complementado pela apresentação "Growth Allies: Building Opportunities with Axi", que mostrou como traders e parceiros em toda a América Latina podem desbloquear novo potencial de crescimento por meio da stack tecnológica da Axi, do programa de alocação de capital Axi Select e da rede global da empresa.

"Os traders da América Latina estão entre os mais tecnicamente engajados que vemos em qualquer lugar do mundo. O que ouvimos em Medellín reforça o que nossos dados já mostram: soluções orientadas por tecnologia, preços transparentes e parcerias genuínas não são mais diferenciais. Agora, são a expectativa básica. A Axi foi construída exatamente para esse padrão." Andrea Rebusco, diretora regional de vendas – Reino Unido, UE e LATAM, Axi

A participação da Axi no Rankia Markets Experience reflete seu compromisso de estar presente onde os traders estão ouvindo primeiro e depois construindo.

Para saber mais sobre a Axi, acesse www.axi.com.

Sobre a Axi

A Axi é uma empresa global de negociação de FX e CFD on-line, com milhares de clientes em mais de 100 países em todo o mundo. A Axi oferece CFDs para várias classes de ativos, incluindo Forex, ações, ouro, petróleo, café e muito mais.

*Concedido ao Grupo de empresas Axi. O programa Axi Select está disponível apenas para clientes da AxiTrader LLC. Derivativos de balcão acarretam alto risco de perda de investimento. Este conteúdo pode não estar disponível na sua região. Para mais informações, consulte nossos Termos de Serviço. Taxas de negociação padrão e depósito mínimo se aplicam.

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FONTE AxiTrader LLC