Axi lleva la inteligencia de trading a Latinoamérica en Rankia Markets Experience en Medellín

Nombrado el bróker más innovador del mundo en 2025*, Axi comparte datos de operadores y perspectivas tecnológicas en un evento de dos días en Medellín.

SYDNEY, 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Axi, el bróker global de divisas y CFD que presta servicios a operadores en más de 100 países, participó en la Rankia Markets Experience en Medellín, Colombia, los días 15 y 16 de mayo de 2026. El evento reunió a operadores, inversionistas y profesionales de la industria financiera de toda Latinoamérica durante dos días de debates, sesiones en grupos pequeños y participación directa en el mercado.

Latinoamérica es una de las regiones de más rápido crecimiento en el trading minorista activo. La presencia de Axi en Rankia refleja su enfoque estratégico en comprender las necesidades reales de los operadores de la región, no a través de encuestas, sino mediante conversaciones directas.

Un aspecto destacado fue la contribución de Axi a un panel de discusión colaborativo con otros patrocinadores sobre "Tendencias del mercado: ¿Qué demandan los operadores hoy y cómo podemos ofrecérselo?". Axi compartió datos de su propia inteligencia de mercado sobre la creciente adopción de herramientas de análisis asistidas por IA, junto con la evolución de las expectativas en torno a la transparencia, las soluciones tecnológicas y las experiencias de trading personalizadas. Estas ideas se reforzaron mediante una serie de sesiones en grupos reducidos donde Axi interactuó directamente con los asistentes, obteniendo perspectivas de primera mano sobre las necesidades y los desafíos de los operadores. El mensaje fue claro: los operadores son más sofisticados, más exigentes y eligen cada vez más plataformas en función de la tecnología, no solo del precio.

Axi también contó con un stand interactivo donde los asistentes pudieron explorar su oferta completa y conectar directamente con el equipo. Esto se complementó con la presentación "Aliados para el Crecimiento: Creando Oportunidades con Axi", que describió cómo los operadores y socios de Latinoamérica pueden desbloquear un nuevo potencial de crecimiento a través de la plataforma tecnológica de Axi, su programa de asignación de capital, Axi Select y su red global.

"Los operadores de Latinoamérica se encuentran entre los más avanzados tecnológicamente que vemos en todo el mundo. Lo que escuchamos en Medellín refuerza lo que nuestros datos ya muestran: las soluciones tecnológicas, la transparencia en los precios y una verdadera colaboración ya no son factores diferenciadores, sino la expectativa básica. Axi está diseñado precisamente para cumplir con ese estándar." Andrea Rebusco, directora regional de Ventas para Reino Unido, UE y Latinoamérica de Axi

La participación de Axi en Rankia Markets Experience refleja su compromiso de estar presente donde los operadores escuchan primero y luego desarrollan.

Para obtener más información sobre Axi, visite www.axi.com.

Acerca de Axi

Axi es una empresa global de trading online de divisas y CFD, con miles de clientes en más de 100 países. Axi ofrece CFD sobre diversas clases de activos, como divisas, acciones, oro, petróleo, café y más.

*Otorgado al grupo de empresas Axi. El programa Axi Select solo está disponible para clientes de AxiTrader LLC. Los derivados OTC conllevan un alto riesgo de pérdida de inversión. Este contenido podría no estar disponible en su región. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Servicio. Se aplican las comisiones de negociación estándar y el depósito mínimo

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