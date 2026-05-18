Axi 在麥德林的 Rankia Markets Experience 上，將交易智能帶到拉丁美洲

Axi 獲選為 2025 年全球最創新經紀商*，並在麥德林舉行的兩日活動中，分享交易員資料及科技洞察

悉尼2026年5月18日 /美通社/ -- 業務遍佈全球超過 100 個國家的外匯 (FX) 與差價合約 (CFD) 經紀商 Axi，於 2026 年 5 月 15 至 16 日參與了在哥倫比亞麥德林舉辦的 Rankia Markets Experience。 活動匯集拉丁美洲各地的交易員、投資者與金融業專業人士，參與為期兩天的座談會、小組討論及直接市場互動。

拉丁美洲的活躍零售交易增長極快，勝過不少其他地區。 Axi 現身 Rankia，彰顯其策略方針：不靠問卷，而憑直接對話，洞悉區內交易員最真切的需求。

一大重點環節，是 Axi 與其他贊助商合作進行了一場專題座談，主題是「市場趨勢：現今交易員要求甚麼？我們如何回應其需求？」(Market Trends: What are traders demanding today and how do we sell it to them?)Axi 分享了其交易員智能數據，揭示人工智能 (AI) 輔助分析工具正加速普及，並闡述交易員對透明度、科技驅動方案及個人化交易體驗與日俱增的期望。 透過一系列小組討論，Axi 與參加者直接交流，進一步印證這些洞察結果，並親身了解到交易員的需求及挑戰。 訊息明確不已：交易員比以前更成熟、要求更高，並且越來越傾向根據科技而非單純價格來選擇平台。

Axi 亦設有互動攤位，參加者可在攤位了解其全方位服務，並與團隊直接交流。 此外，現場亦舉辦了簡報會《增長夥伴：與 Axi 共創機遇》(Growth Allies: Building Opportunities with Axi)，介紹拉丁美洲的交易員和合作夥伴如何借助 Axi 的技術架構、資本配置計劃 Axi Select 及全球網絡，發掘新增長潛力。

「拉丁美洲交易員，是我們在世界各地所見最熱衷投入科技的一群。 我們在麥德林收集到的意見，證明數據早已反映的情況：科技主導方案、透明定價和真誠夥伴關係，已不再是區分優劣的關鍵。 這些已成為基本門檻。 Axi 正是為此標準而生。」Axi 英國、歐盟及拉丁美洲銷售區域主管 Andrea Rebusco

Axi 出席 Rankia Markets Experience，體現其致力於以交易員為先的策略——先傾聽需求，再構建解決方案。

如欲進一步了解 Axi，請瀏覽 www.axi.com。

關於 Axi

Axi 是環球網上外匯與差價合約交易企業，客戶成千上萬，遍布全球逾百國家。 Axi 提供多種資產類別的差價合約，包括外匯、股票、黃金、石油、咖啡等。

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SOURCE AxiTrader LLC