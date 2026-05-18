Axi apporte son expertise du trading en Amérique latine lors de l'événement Rankia Markets Experience à Medellín

Nommé courtier le plus innovant au monde en 2025*, Axi partage ses données de trading et ses connaissances technologiques lors d'un événement de deux jours à Medellín.

SYDNEY, 18 mai 2026 /PRNewswire/ -- Axi, courtier international spécialisé dans le Forex et les CFD au service des traders dans plus de 100 pays, a participé au Rankia Markets Experience à Medellín, en Colombie, les 15 et 16 mai 2026. L'événement a rassemblé des traders, des investisseurs et des professionnels du secteur financier venus de toute l'Amérique latine pour deux jours de débats, de sessions en petits groupes et d'échanges directs sur les marchés.

L'Amérique latine est l'une des régions où le trading de détail actif connaît la plus forte croissance. La présence d'Axi au Rankia reflète sa stratégie visant à cerner les besoins réels des traders de la région, non pas à partir d'enquêtes, mais de conversations directes.

Un point fort a été la contribution d'Axi à un groupe de discussion collaboratif avec d'autres sponsors sur le thème « Market Trends: What are traders demanding today and how do we sell it to them? » (Tendances du marché : quelles sont les exigences des traders aujourd'hui et comment les leur vendre ? Axi a partagé les enseignements de ses propres analyses sur les comportements des traders, révélant l'essor rapide d'outils d'analyse assistés par l'IA, ainsi que l'évolution des attentes en matière de transparence, de solutions technologiques et d'expériences de trading personnalisées. Ces idées ont été renforcées par une série de sessions en petits groupes au cours desquelles Axi a interagi directement avec les participants, ce qui lui a permis de recueillir des témoignages de première main sur les besoins et les défis des traders. Le message était clair : les traders sont plus sophistiqués, plus exigeants et choisissent de plus en plus les plateformes en fonction de la technologie, et pas seulement du prix.

Axi a également tenu un stand interactif où les participants ont pu découvrir l'ensemble de son offre et échanger directement avec l'équipe. Ce stand a été complété par la présentation « Growth Allies : Building Opportunities with Axi » (Alliés de la croissance : créer des opportunités avec Axi), qui explique comment les traders et les partenaires d'Amérique latine peuvent exploiter un nouveau potentiel de croissance grâce à la technologie d'Axi, à son programme d'allocation des capitaux, à Axi Select et à son réseau mondial.

« Les traders d'Amérique latine sont parmi les plus engagés au monde sur le plan technique. Ce que nous avons entendu à Medellín renforce ce que nos données montrent déjà : les solutions axées sur la technologie, la transparence des prix et un véritable partenariat ne sont plus des facteurs de différenciation. Il s'agit là des attentes minimales. Axi est conçue pour répondre exactement à cette norme ». Andrea Rebusco, responsable régional des ventes au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et en Amérique latine chez Axi

La participation d'Axi à la Rankia Markets Experience reflète son engagement à être présente là où les traders écoutent d'abord, puis construisent ensuite.

Pour en savoir plus sur Axi, visitez le site www.axi.com.

À propos d'Axi

Axi est une marque mondiale de trading en ligne pour les devises et les CFD, au service de milliers de clients dans plus de 100 pays. Axi propose des CFD sur plusieurs classes d'actifs, notamment le Forex, les actions, l'or, le pétrole, le café et bien d'autres encore.

*Récompense attribuée au groupe d'entreprises Axi. Le programme Axi Select est disponible uniquement pour les clients d'AxiTrader LLC. Les produits dérivés échangés de gré à gré présentent un risque élevé de perte d'investissement. Ce contenu peut ne pas être disponible dans votre région. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter nos conditions d'utilisation. Les frais de transaction standard et le dépôt minimal s'appliquent.

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