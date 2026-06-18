AXI OBTÉM LICENÇA DA FSC MAURITIUS, LEVANDO O TRADING REGULAMENTADO AOS MERCADOS DE MAIOR CRESCIMENTO DO MUNDO

A Axi recebeu uma licença da Comissão de Serviços Financeiros (FSC) das Ilhas Maurício, expandindo sua plataforma de trading regulamentada para mercados de alto crescimento e dando a mais traders acesso a uma corretora globalmente comprovada.

SYDNEY, 18 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Axi, corretora global de trading on-line de FX e CFDs, recebeu uma licença da Comissão de Serviços Financeiros (FSC) das Ilhas Maurício. A aprovação adiciona uma jurisdição regulatória significativa à presença global da Axi, que atende a uma ampla gama de mercados de alto crescimento e estende o alcance da Axi a traders que desejam uma corretora regulamentada e comprovada ao seu lado.

As Ilhas Maurício são um dos centros financeiros mais ativos internacionalmente no mundo. A FSC exige que as empresas licenciadas cumpram padrões claros que abrangem adequação de capital, proteção dos fundos dos clientes e conduta empresarial. Para os traders, isso significa a mesma estrutura de responsabilidade que esperariam de qualquer uma das entidades regulamentadas da Axi.

A licença baseia-se em mais de 18 anos de operação em mais de 100 países e na convicção da Axi de que a regulamentação não é apenas uma formalidade a ser cumprida, mas sim a base que todo trader deve esperar antes de comprometer seu capital.

"A obtenção da nossa licença nas Ilhas Maurício é um passo importante para o crescimento da Axi e para os traders que poderão acessar nossa plataforma por meio desta estrutura regulatória confiável.

À medida que continuamos a nos expandir internacionalmente, a manutenção de padrões regulatórios fortes continua central para a forma como operamos. Esta licença reforça nosso compromisso de fornecer aos traders um ambiente de negociação confiável, ao mesmo tempo que apoia nossa ambição de levar os produtos, a tecnologia e os serviços da Axi a mais mercados ao redor do mundo."

Simon Hodgkiss, diretor de risco, Axi.

A empresa também continuou a expandir seu premiado programa de traders financiados Axi Select e seu ecossistema de produtos mais amplo, ajudando os traders a acessar oportunidades globais por meio de uma experiência de trading mais simples e conectada.

A licença das Ilhas Maurício soma-se às entidades regulamentadas existentes da Axi e baseia-se no histórico de 18 anos da empresa no atendimento a traders em mais de 100 países com tecnologia premiada, preços transparentes e um compromisso com os resultados dos clientes.

Sobre a Axi

A Axi é uma marca global de trading on-line de FX e CFDs que atende a clientes em mais de 100 países em todo o mundo. A Axi combina tecnologia de trading, educação e programas focados em desempenho para apoiar traders e comunidades globalmente.

Consultas da mídia: [email protected] Saiba mais: www.axi.com

Derivativos de balcão acarretam alto risco de perda de investimento. O programa Axi Select está disponível apenas para clientes da AxiTrader LLC. Este conteúdo pode não estar disponível em todas as regiões. Não se destina a ser uma recomendação de investimento.

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FONTE AxiTrader LLC