Axi、メデジンの「ランキア・マーケッツ・エクスペリエンス（Rankia Markets Experience）」にて中南米市場へトレーディング・インテリジェンスを提示

「2025年度世界で最も革新的なブローカー*」に選出されたAxi、2日間のメデジンのイベントでトレーダーデータとテクノロジーの知見を共有

シドニー, 2026年5月18日 /PRNewswire/ -- 100カ国以上のトレーダーにサービスを提供するグローバルなFXおよびCFDブローカーであるAxiは、2026年5月15日から16日にかけてコロンビアのメデジンで開催された「ランキア・マーケッツ・エクスペリエンス（Rankia Markets Experience）」に参加しました。このイベントには、中南米全域からトレーダー、投資家、金融業界の専門家が集まり、2日間にわたってパネルディスカッションや少人数制セッション、そして市場関係者との直接的なやり取りが行われました。

中南米は、個人投資家による活発なリテール取引が世界で最も急速に成長している地域の一つです。RankiaにおけるAxiの存在感は、この地域のトレーダーが実際に何を必要としているかを、単なる調査データからではなく、直接の対話を通じて理解しようとする戦略的焦点を反映しています。

主なハイライトは、「市場動向：今日のトレーダーは何を求め、我々はいかに応えるべきか」と題された、共同スポンサー各社とのパネルディスカッションへのAxiの貢献でした。Axiは、独自のトレーダー・インテリジェンスから得られたデータを紹介し、AI支援型分析ツールの導入加速や、透明性、テクノロジー主導のソリューション、そしてパーソナライズされた取引体験に対する期待の高まりについて見解を共有しました。これらの洞察は、Axiが参加者と直接対話した一連の少人数セッションを通じてさらに強化され、トレーダーのニーズや課題に関する生の声を得ることができました。メッセージは明快でした。トレーダーはより洗練され、要求水準も高くなっており、単なる価格設定だけでなく、テクノロジーを基準にプラットフォームを選ぶようになっています。

また、Axiは対話型のブースを設置し、来場者が同社の提供サービスを網羅的に確認し、チームと直接つながる場を提供しました。これに加え、「成長の味方：Axiと共に築く機会（Growth Allies: Building Opportunities with Axi）」と題したプレゼンテーションを実施しました。ここでは、Axiのテクノロジー・スタック、資本配分プログラムであるAxi Select、およびグローバルネットワークを通じて、中南米のトレーダーやパートナーがいかに新たな成長の可能性を引き出せるかを概説しています。

「中南米のトレーダーは、世界でも有数の、技術への関心が高く積極的に活用している層です。メデジンで得られた知見は、当社のデータがすでに示している『テクノロジー主導のソリューション、透明性の高い価格設定、そして真のパートナーシップはもはや差別化要因ではない』という事実を再確認させるものでした。それらは今や、最低限満たすべき前提条件なのです。Axiはまさにその基準を満たすために構築されています」。Axiの英国・欧州・中南米セールス地域責任者のAndrea Rebusco氏

AxiのRankia Markets Experienceへの参加は、トレーダーのいる場に足を運び、まず耳を傾け、その上で構築するというAxiの取り組みを体現しています。

Axiについての詳細はwww.axi.comをご覧ください。

Axiについて

Axiは、世界100カ国以上で数千人の顧客を抱える、グローバルなオンラインFXおよびCFD取引会社です。Axiは、外国為替、株式、金、原油、コーヒーなど、複数の資産クラスにおけるCFDを提供しています。

*Axi Group各社に授与されました。Axi Selectをご利用いただけるのは、AxiTrader LLCの顧客のみです。OTCデリバティブには投資損失の高いリスクがあります。本コンテンツは、地域によってはご利用いただけない場合があります。詳細については、当社の利用規約をご参照ください。通常の取引手数料および最低入金額が適用されます。

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2918418/5958490/AXI_logo.jpg

メディアのお問い合わせ先：

[email protected]

SOURCE AxiTrader LLC