Axi lleva la inteligencia comercial a América Latina en Rankia Markets Experience en Medellín

Nombrado el bróker más innovador del mundo en 2025*, Axi comparte datos de trading y perspectivas tecnológicas en un evento de dos días en Medellín

SÍDNEY, 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Axi, bróker mundial de divisas y CFD que presta servicios a operadores en más de 100 países, participó en Rankia Markets Experience en Medellín, Colombia, los días 15 y 16 de mayo de 2026. El evento reunió a operadores, inversores y profesionales del sector financiero de toda América Latina durante dos días de mesas redondas, sesiones en grupos pequeños y participación directa en el mercado.

América Latina es una de las regiones de más rápido crecimiento para el trading minorista activo. La presencia de Axi en Rankia refleja su enfoque estratégico en comprender lo que los operadores de la región realmente necesitan, no a partir de encuestas, sino de conversaciones directas.

Un punto destacado fue la contribución de Axi a un panel de discusión colaborativo junto con otros patrocinadores sobre "Tendencias del mercado: ¿Qué exigen los operadores hoy en día y cómo se lo vendemos?" Axi compartió datos de su propia inteligencia de operaciones acerca de la adopción acelerada de herramientas de análisis asistidas por IA, junto con la evolución de las expectativas en torno a la transparencia, las soluciones impulsadas por la tecnología y las experiencias de operaciones personalizadas. Estas ideas se reforzaron mediante una serie de sesiones en grupos pequeños en las que Axi se relacionó directamente con los asistentes, obteniendo perspectivas de primera mano sobre las necesidades y los desafíos de los operadores. El mensaje era directo: los operadores son más sofisticados, más exigentes y eligen cada vez más las plataformas sobre la base de la tecnología, no solo de los precios.

Axi también organizó un stand interactivo donde los asistentes pudieron explorar toda su oferta y conectarse directamente con el equipo. Esto se complementó con la presentación "Growth Allies: Building Opportunities with Axi", que describe cómo los operadores y socios en toda Latinoamérica pueden desbloquear un nuevo potencial de crecimiento mediante la pila tecnológica de Axi, el programa de asignación de capital, Axi Select y la red global.

"Los operadores de América Latina se encuentran entre los más comprometidos técnicamente que vemos en cualquier parte del mundo. Lo que escuchamos en Medellín refuerza lo que nuestros datos ya muestran: que las soluciones basadas en la tecnología, los precios transparentes y la asociación genuina ya no son diferenciadores. Son la expectativa de referencia. Axi está diseñado exactamente para ese estándar". Andrea Rebusco, Directora Regional de Ventas para el Reino Unido, la UE y LATAM, Axi

La participación de Axi en Rankia Markets Experience refleja su compromiso de estar presente donde los operadores escuchan primero y luego construyen.

Para obtener más información sobre Axi, visite www.axi.com.

Acerca de Axi

Axi es una empresa mundial de operaciones en línea de divisas y CFD, con miles de clientes en más de 100 países en todo el mundo. Axi ofrece CFD para múltiples clases de activos, como Forex, acciones, oro, petróleo, café y más.

*Otorgado a empresas de Axi Group. El programa Axi Select solo está disponible para clientes de AxiTrader LLC. Los derivados bursátiles conllevan un alto riesgo de pérdida de inversión. Es posible que este contenido no esté disponible en su región. Para más información, consulte nuestros Términos de servicio. Se aplican tarifas de operaciones estándar y depósito mínimo.

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FUENTE AxiTrader LLC