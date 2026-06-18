AXI OBTIENE LA LICENCIA FSC DE MAURICIO, CON LO QUE LLEVA EL TRADING REGULADO A LOS MERCADOS DE MÁS RÁPIDO CRECIMIENTO DEL MUNDO

Axi recibió la licencia de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Mauricio, con lo que amplía su plataforma de trading regulada a mercados de alto crecimiento y da acceso a más operadores a un bróker verificado a nivel mundial.

SÍDNEY, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La Comisión de Servicios Financieros (FSC, por sus siglas en inglés) de Mauricio ha otorgado una licencia a Axi, el bróker mundial de operaciones de divisas y CFD en línea. La aprobación agrega una jurisdicción reguladora significativa a la presencia mundial de Axi, una que sirve a una amplia gama de mercados de alto crecimiento y extiende el alcance de Axi a los operadores que desean un bróker regulado y verificado de su lado.

Mauricio es uno de los centros financieros más activos del mundo a nivel internacional. La FSC exige que las empresas autorizadas cumplan con estándares claros que cubren la adecuación del capital, la protección de los fondos de los clientes y la conducta empresarial. Para los operadores, eso significa el mismo marco de responsabilidad que esperarían de cualquiera de las entidades reguladas de Axi.

Esta licencia se basa en más de 18 años de actividad en más de 100 países y en la convicción de Axi de que la regulación no es solo un trámite logrado, sino la base que todo inversor debe esperar antes de comprometer su capital.

"Asegurar nuestra licencia en Mauricio es un paso importante para el crecimiento de Axi y para los operadores que podrán acceder a nuestra plataforma a través de este marco regulatorio de confianza.

A medida que continuamos expandiéndonos a nivel internacional, mantener estándares regulatorios sólidos sigue siendo fundamental para la forma en que operamos. Esta licencia refuerza nuestro compromiso de proporcionar a los operadores un entorno comercial fiable, a la vez que respalda nuestra ambición de llevar los productos, la tecnología y los servicios de Axi a más mercados de todo el mundo".

Simon Hodgkiss, director de Riesgos, Axi.

La empresa también ha continuado expandiendo su galardonado programa de trading financiado por Axi Select y su ecosistema de productos más amplio para ayudar a los operadores a acceder a oportunidades globales a través de una experiencia de trading más sencilla y conectada.

La licencia de Mauricio se suma a las entidades reguladas existentes de Axi y se basa en el historial de 18 años de la empresa de servir a los operadores en más de 100 países con tecnología galardonada, precios transparentes y un compromiso con los resultados de los clientes.

Acerca de Axi

Axi es una marca global de trading en línea de divisas y CFD que presta servicio a clientes en más de 100 países de todo el mundo. Axi combina tecnología de operaciones, educación y programas basados en el rendimiento para apoyar a los operadores y las comunidades de todo el mundo.

Consultas de los medios: [email protected] Más información: www.axi.com

Los derivados bursátiles conllevan un alto riesgo de pérdida de inversión. El programa Axi Select solo está disponible para clientes de AxiTrader LLC. Es posible que este contenido no esté disponible en todas las regiones. No pretende ser una asesoría de inversión.

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FUENTE AxiTrader LLC