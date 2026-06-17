AXI OBTIENT LA LICENCE DE LA COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS DE MAURICE, OUVRANT AINSI LES MARCHÉS QUI CONNAISSENT LA CROISSANCE LA PLUS RAPIDE DU MONDE À LA NÉGOCIATION RÉGLEMENTÉE

Axi a obtenu une licence délivrée par la Commission des services financiers de Maurice, qui lui permet d'étendre sa plateforme de négociation réglementée à des marchés à forte croissance et d'offrir à davantage d'opérateurs l'accès à un courtier mondialement reconnu.

SYDNEY, 17 juin 2026 /PRNewswire/ -- Axi, courtier mondial spécialisé dans la négociation en ligne de devises et de contrats sur différence, s'est vu octroyer une licence par la Commission des services financiers de Maurice. Cette autorisation ajoute une juridiction réglementaire importante à la présence mondiale d'Axi, qui dessert un large éventail de marchés à forte croissance et étend les services d'Axi aux opérateurs qui souhaitent pouvoir s'appuyer sur un courtier réglementé bien établi.

Maurice est l'un des centres financiers les plus actifs au niveau international. La Commission des services financiers impose aux entreprises titulaires d'une licence de respecter des normes précises en matière d'adéquation du capital, de protection des fonds des clients et de conduite des affaires. Pour les opérateurs, cela signifie qu'ils bénéficient du même cadre de responsabilité que celui qui régirait n'importe quelle entité réglementée d'Axi.

Cette licence se fonde sur plus de 18 ans d'expérience dans plus de 100 pays, et sur une conviction d'Axi selon laquelle la réglementation ne se résume pas à une simple case à cocher, mais forme la base sur laquelle tout opérateur devrait pouvoir compter avant d'engager son capital.

« L'obtention de notre licence à Maurice constitue une étape importante pour la croissance d'Axi, ainsi que pour les opérateurs qui pourront accéder à notre plateforme grâce à ce cadre réglementaire fiable.

Alors que nous poursuivons notre expansion à l'international, le respect de normes réglementaires rigoureuses reste au cœur de notre mode de fonctionnement. Cette licence renforce notre attachement à fournir aux opérateurs un environnement de négociation fiable, tout en soutenant notre ambition de proposer les produits, la technologie et les services d'Axi sur davantage de marchés à travers le monde. »

Simon Hodgkiss, directeur des risques chez Axi.

La société a également poursuivi le développement de son programme primé de trader financé Axi Select ainsi que de son écosystème de produits plus large, afin de permettre aux opérateurs d'accéder à des possibilités dans le monde entier grâce à une expérience plus simple et plus connectée de la négociation.

Cette licence obtenue à Maurice, qui vient consolider les entités réglementées existantes d'Axi, s'appuie sur les 18 années d'expérience de la société au service des opérateurs de plus de 100 pays grâce à sa technologie primée, à sa tarification transparente et à sa détermination à obtenir les meilleurs résultats pour les clients.

À propos d'Axi

Axi est une marque mondiale de négociation en ligne de devises et de contrats sur différence, qui compte des clients dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi combine technologie de négociation boursière, formation et programmes axés sur la performance pour soutenir les opérateurs et les communautés dans le monde entier.

Renseignements pour les médias : [email protected] Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.axi.com

Les produits dérivés échangés de gré à gré présentent un risque élevé de perte en capital. Le programme Axi Select est réservé aux clients d'AxiTrader LLC. Ce contenu n'est pas forcément disponible dans toutes les régions. Le présent communiqué ne constitue pas un conseil en investissement.

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