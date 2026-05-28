Axi leva programa de trading financiado premiado e parceria com o Manchester City ao FMAS:26 na Cidade do Cabo

SYDNEY, 28 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Axi, corretora global de FX e CFDs que atende traders em mais de 100 países, participou do Finance Magnates Africa Summit (FMAS:26) nos dias 26 e 27 de maio de 2026, no Centro de Convenções Internacional da Cidade do Cabo, na África do Sul.

A África é uma das regiões de maior crescimento no trading de varejo. Traders que priorizam o uso de dispositivos móveis estão impulsionando um crescimento significativo na participação de CFDs e forex em todo o continente, e o FMAS:26 foi o local onde a Axi apresentou sua oferta líder no setor.

No centro da presença da Axi estava o Axi Select, o premiado programa de alocação de capital da empresa. Nomeado Melhor Programa para Funded Traders nos ADVFN International Financial Awards 2025*, o Axi Select oferece a traders ambiciosos acesso a financiamento de até US$ 1.000.000, com taxa de inscrição zero e participação nos lucros de até 80%. Com base em uma forte exibição no FMAS:25, a Axi retornou à Cidade do Cabo com uma oferta ampliada. Traders e parceiros no estande 39 puderam explorar o Axi Select juntamente com os programas de Introducing Broker e de Afiliados da empresa. O Axi Select está disponível apenas para clientes da AxiTrader LLC.

Greg Rubin, Head do Axi Select, afirmou: "A comunidade de trading da África é uma das mais ambiciosas e de crescimento mais rápido do mundo. O FMAS:26 nos deu a chance de mostrar o que o Axi Select, o melhor programa de trading financiado do setor, pode fazer para traders prontos para escalar. Não estávamos lá apenas para participar. Estávamos lá para apoiar os melhores traders com capital real."

A presença da Axi no FMAS:26 estendeu-se muito além do estande. A parceria da empresa com o clube da Premier League, Manchester City, ganhou vida no evento, com itens oficiais do clube, o mascote e a chance dos participantes ganharem camisas autografadas e mercadorias exclusivas. A Axi também mantém parcerias com o clube da LaLiga, Girona FC, e com o clube brasileiro Esporte Clube Bahia. O jogador da seleção inglesa e defensor do Manchester City, John Stones, atua como embaixador oficial da marca Axi.

A presença da Axi no FMAS:26 reflete algo que a empresa leva a sério: estar onde os traders estão, ouvir o que precisam e apoiar aqueles que estão prontos para crescer.

Sobre a Axi

A Axi é uma marca global de FX e CFD on-line que atende traders em mais de 100 países. Nomeada Corretora Global Mais Inovadora de 2025 nos Finance Magnates Awards*, a Axi combina tecnologia de trading, educação e programas focados em desempenho, incluindo o Axi Select, para apoiar traders em todos os níveis. A Axi oferece CFDs em Forex, ações, ouro, petróleo, café, criptomoedas e muito mais.

Consultas de mídia: [email protected] | Saiba mais: axi.com/int

*Concedido ao Grupo de empresas Axi. O programa Axi Select está disponível apenas para clientes da AxiTrader LLC. Derivativos de balcão acarretam alto risco de perda de investimento. Este conteúdo pode não estar disponível na sua região. Para obter mais informações, consulte nossos Termos de Serviço. Taxas de negociação padrão e depósito mínimo se aplicam.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2918418/5958496/AXI_logo.jpg

FONTE AxiTrader LLC