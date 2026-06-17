-Axi obtiene la licencia de FSC de Mauricio lo que impulsa el comercio regulado a los mercados de mayor crecimiento del mundo

Axi ha obtenido una licencia de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Mauricio, lo que le permite extender su plataforma de negociación regulada a mercados de alto crecimiento y brindar a más operadores acceso a un bróker de probada trayectoria a nivel mundial.

SYDNEY, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Axi, el bróker global de trading online de divisas y CFD, ha obtenido una licencia de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Mauricio. Esta aprobación añade una importante jurisdicción regulatoria a la presencia global de Axi, que abarca una amplia gama de mercados de alto crecimiento y amplía su alcance a los operadores que buscan un bróker regulado y de probada trayectoria.

Mauricio es uno de los centros financieros más activos internacionalmente del mundo. La FSC exige a las empresas con licencia el cumplimiento de estándares claros en materia de suficiencia de capital, protección de los fondos de los clientes y conducta empresarial. Para los operadores, esto significa el mismo marco de responsabilidad que esperarían de cualquiera de las entidades reguladas de Axi.

La licencia se basa en más de 18 años de operaciones en más de 100 países y en la convicción de Axi de que la regulación no es un mero trámite, sino la base que todo operador debe esperar antes de invertir su capital.

"Obtener nuestra licencia en Mauricio es un paso importante para el crecimiento de Axi y para los operadores que podrán acceder a nuestra plataforma a través de este marco regulatorio confiable.

A medida que continuamos nuestra expansión internacional, mantener estándares regulatorios sólidos sigue siendo fundamental para nuestra forma de operar. Esta licencia refuerza nuestro compromiso de brindar a los operadores un entorno de negociación confiable, al tiempo que respalda nuestra ambición de llevar los productos, la tecnología y los servicios de Axi a más mercados en todo el mundo".

Simon Hodgkiss, director de riesgo, Axi.

La compañía también ha continuado expandiendo su galardonado programa de inversión para operadores Axi Select y su ecosistema de productos, ayudando a los operadores a acceder a oportunidades globales mediante una experiencia de trading más sencilla y conectada.

La licencia de Mauricio se suma a las entidades reguladas existentes de Axi y consolida la trayectoria de 18 años de la compañía al servicio de operadores en más de 100 países con tecnología galardonada, precios transparentes y un firme compromiso con los resultados de sus clientes.

Acerca de Axi

Axi es una marca global de trading online de divisas y CFD que presta servicios a clientes en más de 100 países. Axi combina tecnología de trading, formación y programas orientados al rendimiento para apoyar a operadores y comunidades a nivel mundial.

Consultas de prensa: [email protected] Más información: www.axi.com

Los derivados OTC conllevan un alto riesgo de pérdida de inversión. El programa Axi Select solo está disponible para clientes de AxiTrader LLC. Este contenido podría no estar disponible en todas las regiones. No constituye asesoramiento de inversión.

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