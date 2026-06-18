Axi、モーリシャスFSCライセンスを取得し、世界で最も急成長している市場に規制に基づく取引サービスを展開

Axiは、モーリシャスのFinancial Services Commission（FSC）からライセンスを取得し、規制に基づく取引プラットフォームを高成長市場に拡大して、より多くのトレーダーが世界的に実績のあるブローカーを利用できるようにしました。

シドニー, 2026年6月18日 /PRNewswire/ -- 世界的なオンラインFXおよびCFD取引ブローカーであるAxiは、モーリシャスのFinancial Services Commission（FSC）からライセンスを取得しました。今回の認可により、Axiの世界的な事業展開に、幅広い高成長市場を対象とする重要な規制管轄区域が加わりました。これにより、規制を受けた実績あるブローカーを味方として求めるトレーダーに対し、Axiのサービス提供範囲を広げます。

モーリシャスは、世界でも特に国際的な活動が活発な金融センターの一つです。FSCは、ライセンスを受けた企業に対し、自己資本充足度、顧客資金の保護、事業運営に関する明確な基準の遵守を求めています。トレーダーにとって、これはAxiのいずれの規制対象事業体にも期待されるものと同じ説明責任の枠組みが適用されることを意味します。

このライセンスは、Axiが100カ国以上で18年以上にわたり事業を展開してきた実績と、規制は単にチェック項目を満たすためのものではなく、すべてのトレーダーが資金を投じる前に当然期待すべき基盤であるというAxiの信念を土台としています。

「モーリシャスのライセンスを取得したことは、Axiの成長にとっても、この信頼できる規制の枠組みを通じて当社のプラットフォームを利用できるようになるトレーダーにとっても、重要な一歩です。

当社が国際的な拡大を続ける中、強固な規制基準を維持することは、当社の事業運営の中核であり続けています。このライセンスは、信頼できる取引環境をトレーダーに提供するという当社の取り組みを強化するとともに、Axiの製品、技術、サービスを世界中のより多くの市場に展開するという当社の目標を支えるものです。」

Simon Hodgkiss、Axi最高リスク管理責任者。

また、同社は、受賞歴のあるAxi Select資金提供型トレーダープログラムと、より広範な製品エコシステムの拡充も続けており、トレーダーがよりシンプルで連携性の高い取引体験を通じて、世界各地の取引機会を利用できるよう支援しています。

モーリシャスのライセンスは、Axiの既存の規制対象事業体群をさらに拡充するものです。また、受賞歴のある技術、透明性の高い価格設定、顧客の成果を重視する姿勢により、100カ国以上のトレーダーにサービスを提供してきた同社の18年にわたる実績をさらに強化します。

Axiについて

Axiは、世界100カ国以上の顧客にサービスを提供する、世界的なオンラインFXおよびCFD取引ブランドです。Axiは、取引技術、教育、成果重視のプログラムを組み合わせ、世界中のトレーダーやコミュニティを支援しています。

メディアお問い合わせ先： [email protected] 詳細はこちら： www.axi.com

OTCデリバティブは、投資損失の高いリスクを伴います。Axi Selectプログラムは、AxiTrader LLCの顧客のみが利用できます。このコンテンツは、すべての地域で利用できるとは限りません。投資助言を目的としたものではありません。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2918418/5999034/AXI_logo.jpg

SOURCE AxiTrader LLC