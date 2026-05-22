Axion Semiconductor adquire a Moov Technologies

A Axion Semiconductor, fundada pelos líderes da indústria de semicondutores Austin Gill, John Getchell e Jeff Robbins, adquire o marketplace global de equipamentos de semicondutores Moov Technologies

GREENWOOD VILLAGE, Colorado, 22 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Axion Semiconductor, uma empresa de plataformas de semicondutores focada em operações e serviços da cadeia de suprimentos, anunciou a aquisição da Moov Technologies, um marketplace de equipamentos de semicondutores e plataforma de gerenciamento de ativos com sede em Austin, Texas, que atende clientes em mais de 55 países. A aquisição expande a plataforma operacional da Axion Semiconductor e fortalece sua posição em toda a cadeia de suprimento de fabricação de semicondutores. Os termos financeiros da operação não foram divulgados.

Axion Semiconductor, founded by semiconductor industry leaders Austin Gill, John Getchell and Jeff Robbins, acquires global semiconductor equipment marketplace Moov Technologies.

A Moov Technologies se estabeleceu como uma plataforma líder para a compra, venda e gerenciamento de equipamentos e peças de fabricação de semicondutores. A Moov desenvolveu a primeira plataforma de gerenciamento de ativos e mercado de equipamentos interativos do mundo, construída sobre uma pilha de tecnologia moderna projetada para suportar operações globais de fabricação de semicondutores. Muitas das maiores empresas de semicondutores do mundo confiam na plataforma da Moov para gerenciar ativos de fabricação, agilizar transações e melhorar a visibilidade em todos os ciclos de vida dos equipamentos.

A plataforma da Moov suporta o fornecimento e a venda de equipamentos de fabricação, embalagem, teste, EMS e SMT de semicondutores, bem como ferramentas excedentes, ociosas e de sucata. Além dos serviços de mercado, a empresa fornece recursos de logística, desinstalação, montagem, engradado, reforma, instalação e rastreamento de remessas ao vivo para clientes que operam em várias regiões. A plataforma da Moov combina a funcionalidade do mercado digital com serviços operacionais que suportam transações complexas de equipamentos semicondutores, desde a listagem inicial até a entrega e instalação.

Com sede no Colorado, a Axion adquire e integra empresas de semicondutores em uma plataforma operacional unificada projetada para apoiar as necessidades de infraestrutura em evolução da cadeia de suprimentos de semicondutores. A empresa foi criada pelos veteranos da indústria de semicondutores Austin Gill, John Getchell e Jeffrey Robbins. Juntos, a equipe de liderança tem mais de 60 anos de experiência na fundação, propriedade e operação de líderes do segmento do setor e gerenciou bilhões de dólares em ativos, serviços e transações de equipamentos de semicondutores em mercados globais.

"A Moov construiu uma plataforma e negócios excepcionais com uma forte reputação em toda a indústria de semicondutores", disse Austin Gill, CEO da Axion Semiconductor. "A tecnologia, o relacionamento com o cliente e as capacidades operacionais da empresa estabeleceram-na como um parceiro de confiança para muitos dos principais fabricantes do mundo. Ao reunir a plataforma da Moov com a equipe de liderança e a estratégia de longo prazo da Axion, acreditamos que a empresa está bem posicionada para acelerar o crescimento e expandir seu papel no ecossistema global de semicondutores."

"Um dos pontos fortes da plataforma Moov é sua capacidade de conectar proprietários de equipamentos, compradores e provedores de serviços por meio de um processo mais eficiente e transparente", disse Jeff Robbins, COO da Axion Semiconductor. "A indústria de semicondutores continua a enfrentar uma complexidade crescente em torno do fornecimento de equipamentos, utilização de ativos e gerenciamento do ciclo de vida. A combinação dos recursos da plataforma Moov com a infraestrutura operacional da Axion nos posiciona para oferecer um melhor suporte aos clientes em toda a cadeia de suprimentos global de semicondutores."

Jim O'Reilly atuará como CEO da Moov Technologies, enquanto Jeff Kielty continuará em seu papel como diretor administrativo. A equipe de liderança combinada traz décadas de experiência em fabricação de semicondutores, operações de equipamentos, gerenciamento da cadeia de suprimentos e serviços de tecnologia.

A Moov Technologies continuará operando a partir de seus hubs em Austin, Texas, e Nova York, Nova York, ao mesmo tempo em que oferece suporte a clientes na América do Norte, Ásia e Europa. A empresa também mantém operações em Tempe, Arizona, e Taipei, Taiwan, como parte da plataforma mais ampla da Axion Semiconductor. A aquisição permitirá à Moov escalar sua plataforma e serviços, continuando a apoiar os requisitos operacionais dos fabricantes de semicondutores e fornecedores de equipamentos em todo o mundo.

Para obter mais informações sobre a Axion Semiconductor, acesse www.axionsemi.co/. Para saber mais sobre a Moov Technologies, acesse https://moov.co/.

Sobre a Axion Semiconductor

A Axion Semiconductor, com sede em Greenwood Village, Colorado, adquire e integra negócios de cadeia de suprimentos de semicondutores em uma plataforma operacional unificada que suporta operações de fabricação de semicondutores em todo o mundo. Fundada pelos veteranos da indústria de semicondutores Austin Gill, John Getchell e Jeff Robbins, a empresa se concentra na construção de infraestrutura, capacidades operacionais e tecnológicas que atendam às necessidades em evolução da indústria global de semicondutores. As unidades de negócios da Axion Semiconductor incluem a Moov Technologies e a Texas Semiconductor Technologies, com operações que abrangem a América do Norte e a Ásia.

Sobre a Moov Technologies

A Moov Technologies é um marketplace de equipamentos de semicondutores e uma plataforma de gerenciamento de ativos com sede em Austin, Texas. A empresa desenvolveu o primeiro marketplace interativo de equipamentos e plataforma de gerenciamento de ativos do mundo para equipamentos e peças de fabricação de semicondutores, apoiando clientes em mais de 55 países. Além de seu mercado digital, a Moov fornece serviços de logística, reforma, instalação e suporte operacional para fabricantes de semicondutores, fornecedores de equipamentos e empresas relacionadas em todo o mundo.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2985486/Moov_Technologies.jpg

FONTE Axion Semiconductor