Axion Semiconductor、Moov Technologiesを買収

半導体業界のリーダーであるAustin Gill、John Getchell、Jeff Robbinsによって設立されたAxion Semiconductorが、世界的な半導体装置マーケットプレイスであるMoov Technologiesを買収

コロラド州グリーンウッドビレッジ, 2026年5月23日 /PRNewswire/ -- サプライチェーン・オペレーションとサービスに特化した半導体プラットフォーム企業であるAxion Semiconductorは、テキサス州オースチンを拠点とし、55カ国以上の顧客にサービスを提供する半導体装置マーケットプレイスと資産管理プラットフォームのMoov Technologiesを買収したと発表しました。本買収により、Axion Semiconductorの事業基盤が拡大し、半導体製造サプライチェーン全体における地位が強化されます。取引における財務条件は公開されていません。

Moov Technologiesは、半導体製造装置や部品の売買・管理のための主要なプラットフォームとしての地位を確立しています。Moovは、グローバルな半導体製造オペレーションをサポートするために設計された最新の技術スタック上に構築された、世界初のインタラクティブな機器マーケットプレイスと資産管理プラットフォームを開発しました。世界最大の半導体企業の多くが、製造資産の管理、取引の合理化、機器のライフサイクルにわたる可視性の向上を図るために、Moovのプラットフォームを活用しています。

Axion Semiconductor, founded by semiconductor industry leaders Austin Gill, John Getchell and Jeff Robbins, acquires global semiconductor equipment marketplace Moov Technologies.

Moovのプラットフォームは、半導体製造装置、パッケージング装置、テスト装置、EMS装置、SMT装置、および余剰工具、遊休工具、スクラップ工具の調達と販売をサポートしています。マーケットプレイスサービスに加え、同社は複数の地域で事業を展開する顧客に対し、ロジスティクス、デインストール、リギング、クレーティング、改装、設置、ライブ出荷追跡機能を提供しています。Moovのプラットフォームは、デジタルマーケットプレイスの機能と、最初の出品から納品、設置に至るまで複雑な半導体装置取引をサポートする運用サービスを組み合わせています。

コロラド州を拠点とするAxionは、半導体事業を買収・統合し、半導体サプライチェーンの進化するインフラ・ニーズをサポートするために設計された統合オペレーティング・プラットフォームを提供しています。同社は、半導体業界のベテランである Austin Gill、John Getchell、Jeffrey Robbinsによって設立されました。リーダーシップ・チームは合わせて60年以上にわたり、業界をリードするセグメントを設立、所有、運営してきた経験を有し、グローバル市場で数十億ドルの半導体装置資産、サービス、取引を管理してきました。

「Moovは、半導体業界全体で高い評価を得ている卓越したプラットフォームとビジネスを構築してきました」と、Axion SemiconductorのAustin Gill最高経営責任者（CEO）は述べています。「同社の技術、顧客との関係、運営能力は、世界有数のメーカーの多くから信頼されるパートナーとしての地位を確立しています。MoovのプラットフォームとAxionのリーダーシップ・チームおよび長期戦略を組み合わせることで、同社は成長を加速させ、グローバルな半導体エコシステム内での役割を拡大するのに有利な立場にあると確信しています。」

「Moovプラットフォームの強みのひとつは、より効率的で透明性の高いプロセスを通じて、機器の所有者、買い手、サービス・プロバイダーを結びつける能力です」と、Axion SemiconductorのCOOであるJeff Robbinsは述べています。「半導体業界は、装置調達、資産活用、ライフサイクル管理などの面で複雑さを増しています。Moovのプラットフォーム機能とAxionの運用インフラを組み合わせることで、グローバルな半導体サプライチェーン全体の顧客をよりよくサポートできるようになります。」

Jim O'Reilly氏はMoov Technologiesの最高経営責任者（CEO）を務め、Jeff Kielty氏はマネージング・ディレクターを続投します。統合後のリーダーシップ・チームは、半導体製造、装置オペレーション、サプライ・チェーン・マネジメント、テクノロジー・サービスにおいて数十年の経験を有しています。

Moov Technologiesは、テキサス州オースティンとニューヨークの拠点で事業を継続し、北米、アジア、ヨーロッパ全域の顧客をサポートします。同社はまた、Axion Semiconductorの広範なプラットフォームの一部として、アリゾナ州テンピと台湾の台北でも引き続き事業を展開していきます。今回の買収により、Moovは世界中の半導体メーカーや装置サプライヤーの業務要件をサポートし続けながら、プラットフォームとサービスの規模を拡大することができます。

Axion Semiconductorの詳細については、www.axionsemi.co/をご覧ください。Moov Technologiesの詳細については、https://moov.co/をご覧ください。

Axion Semiconductorについて

Axion Semiconductorはコロラド州グリーンウッドビレッジに本社を置き、半導体サプライチェーン事業を買収・統合し、世界中の半導体製造事業をサポートする統合オペレーティングプラットフォームを構築しています。半導体業界のベテランであるAustin Gill、John Getchell、Jeff Robbinsによって設立された同社は、世界の半導体業界の進化するニーズに対応するインフラストラクチャー、オペレーション、テクノロジー能力の構築に注力しています。Axion Semiconductorの事業部門にはMoov Technologiesと Texas Semiconductor Technologiesがあり、北米とアジアで事業を展開しています。

Moov Technologiesについて

Moov Technologiesは、テキサス州オースティンに本社を置く半導体装置マーケットプレイスおよび資産管理プラットフォームです。同社は、半導体製造装置と部品のための世界初の双方向装置マーケットプレイスと資産管理プラットフォームを開発し、55カ国以上の顧客をサポートしています。デジタル・マーケットプレイスに加え、 Moovは世界中の半導体メーカー、装置サプライヤー、関連企業に対し、物流、改修、設置、運用サポート・サービスを提供しています。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2985486/Moov_Technologies.jpg

SOURCE Axion Semiconductor