액시온 세미컨덕터, 무브 테크놀로지스 인수

반도체 업계 리더 오스틴 길, 존 게첼, 제프 로빈스가 설립한 액시온 세미컨덕터, 글로벌 반도체 장비 마켓플레이스 무브 테크놀로지스 인수

그린우드빌리지, 콜로라도, 2026년 5월 23일 /PRNewswire/ -- 반도체 공급망 운영 및 서비스 전문 플랫폼 기업 액시온 세미컨덕터(Axion Semiconductor)가 미국 텍사스주 오스틴에 본사를 둔 반도체 장비 마켓플레이스 및 자산 관리 플랫폼 기업 무브 테크놀로지스(Moov Technologies)를 인수했다고 발표했다. 무브는 전 세계 55곳이 넘는 국가의 고객에게 서비스를 제공하고 있다. 액시온 세미컨덕터는 이번 인수로 운영 플랫폼을 확장하고 반도체 제조 공급망 전반에서 입지를 강화하게 됐다. 인수 금액은 공개되지 않았다.

무브 테크놀로지스는 반도체 제조 장비 및 부품의 매매와 관리를 전문으로 하는 선도 플랫폼으로 자리매김한지 오랜 기업이다. 무브는 글로벌 반도체 제조 운영을 지원하기 위해 최신 기술 스택 기반으로 구축된 세계 최초의 인터랙티브 장비 마켓플레이스 및 자산 관리 플랫폼을 개발했다. 세계 주요 반도체 기업 다수가 무브 플랫폼을 활용해 제조 자산을 관리하고, 거래를 간소화하며, 장비 수명주기 전반의 가시성을 높이고 있다.

Axion Semiconductor, founded by semiconductor industry leaders Austin Gill, John Getchell and Jeff Robbins, acquires global semiconductor equipment marketplace Moov Technologies.

무브 플랫폼은 반도체 제조, 패키징, 테스트, EMS 및 SMT 장비는 물론 잉여·유휴·폐기 장비의 소싱과 판매를 지원한다. 또한 마켓플레이스 서비스 외에도 물류, 장비 철거, 운반(rigging), 포장(crating), 리퍼비시(refurbishment), 설치, 실시간 배송 추적 기능 등을 제공해 운영 지역이 분산돼 있는 고객들을 지원한다. 무브 플랫폼은 디지털 마켓플레이스 기능과 운영 서비스를 결합해 장비 등록부터 배송·설치까지 복잡한 반도체 장비 거래 전 과정을 지원한다.

액시온은 본사가 콜로라도에 있으며 변화하는 반도체 공급망 인프라 수요를 지원하기 위해 반도체 기업들을 인수·통합해 단일 운영 플랫폼으로 구축하고 있다. 이 회사는 반도체 업계 베테랑인 오스틴 길(Austin Gill), 존 게첼(John Getchell), 제프리 로빈스(Jeffrey Robbins)가 설립했다. 경영진은 업계 경력이 모두 합쳐 60년이 넘으며, 글로벌 시장에서 수십억 달러 규모의 반도체 장비 자산, 서비스, 거래를 운영·관리해 왔다.

오스틴 길 액시온 세미컨덕터 CEO는 "무브는 반도체 업계에서 확고한 명성과 함께 뛰어난 플랫폼과 비즈니스를 구축해 왔다"며 "회사는 기술력, 고객 네트워크, 운영 역량을 무기로 세계 주요 제조업체들에게 신뢰받는 파트너로 자리잡았다. 무브 플랫폼과 액시온의 경영진 및 장기 전략이 결합하면 회사는 성장 속도를 높이고 글로벌 반도체 생태계 내 역할을 더욱 확대할 수 있는 유리한 위치를 확보하게 될 것"이라고 말했다.

제프 로빈스 액시온 세미컨덕터 COO는 "무브 플랫폼의 강점 중 하나는 장비 보유자, 구매자, 서비스 제공업체를 보다 효율적이고 투명한 방식으로 연결하는 데 있다"며 "반도체 업계는 장비 조달, 자산 활용, 수명주기 관리 측면에서 점점 더 복잡해지고 있다. 무브의 플랫폼 역량과 액시온의 운영 인프라를 결합해 글로벌 반도체 공급망 전반의 고객 지원 역량을 더욱 강화할 수 있을 것"이라고 말했다.

짐 오라일리(Jim O'Reilly)가 무브 테크놀로지스의 CEO를 맡고, 제프 킬티(Jeff Kielty)가 계속해서 매니징 디렉터를 맡는다. 통합 경영진은 반도체 제조, 장비 운영, 공급망 관리, 기술 서비스 분야에서 경력이 수십 년에 달한다.

무브 테크놀로지스는 텍사스주 오스틴과 뉴욕주 뉴욕 사무실을 유지한 채 북미·아시아·유럽 고객 지원을 계속할 예정이다. 또한 액시온 세미컨덕터의 광범위한 플랫폼 전략의 일환으로 애리조나주 템피와 대만 타이베이에서도 운영을 이어간다. 무브는 이번 인수를 통해 플랫폼과 서비스를 확대하는 동시에 전 세계 반도체 제조업체 및 장비 공급업체들의 운영 요구를 지속적으로 지원할 계획이다.

액시온 세미컨덕터에 관해 자세한 사항은 www.axionsemi.co/에서 확인할 수 있으며, 무브 테크놀로지스에 관한 사항은 https://moov.co/에서 확인 가능하다.

액시온 세미컨덕터 소개

액시온 세미컨덕터는 콜로라도주 그린우드빌리지에 본사를 두고 반도체 공급망 기업들을 인수, 통합해 전 세계 반도체 제조 운영을 지원하는 운영 플랫폼 기업이다. 반도체 업계 베테랑 오스틴 길, 존 게첼, 제프 로빈스가 설립했으며, 글로벌 반도체 산업의 변화하는 요구에 대응하기 위해 인프라, 운영 및 기술 역량 구축에 주력하고 있다. 액시온 세미컨덕터의 사업 부문은 무브 테크놀로지스와 텍사스 세미컨덕터 테크놀로지스(Texas Semiconductor Technologies)이며 북미와 아시아 전역에서 사업을 운영하고 있다.

무브 테크놀로지스 소개

무브 테크놀로지스는 미국 텍사스주 오스틴에 본사를 둔 반도체 장비 마켓플레이스 및 자산 관리 플랫폼 기업이다. 반도체 제조 장비 및 부품을 대상으로 하는 인터랙티브 장비 마켓플레이스와 자산 관리 플랫폼을 세계 최초로 개발했으며, 전 세계 55개가 넘는 국가에서 고객을 지원하고 있다. 디지털 마켓플레이스 외에도 물류, 리퍼비시, 설치 및 운영 지원 서비스를 전 세계 반도체 제조업체와 장비 공급업체 등에 제공하고 있다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2985486/Moov_Technologies.jpg

SOURCE Axion Semiconductor