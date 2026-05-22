Axion Semiconductor erwirbt Moov Technologies

Axion Semiconductor, gegründet von den führenden Persönlichkeiten der Halbleiterbranche Austin Gill, John Getchell und Jeff Robbins, übernimmt den globalen Marktplatz für Halbleiterausrüstung Moov Technologies

GREENWOOD VILLAGE, Colo., 22. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Axion Semiconductor, ein auf Lieferkettenabläufe und -dienstleistungen spezialisiertes Halbleiter-Plattformunternehmen, gab bekannt, dass es Moov Technologies übernommen hat, einen in Austin, Texas, ansässigen Marktplatz für Halbleiterausrüstung und eine Plattform für das Anlagenmanagement, der Kunden in mehr als 55 Ländern bedient. Durch die Übernahme erweitert Axion Semiconductor seine operative Plattform und stärkt seine Position entlang der gesamten Lieferkette der Halbleiterfertigung. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Axion Semiconductor, founded by semiconductor industry leaders Austin Gill, John Getchell and Jeff Robbins, acquires global semiconductor equipment marketplace Moov Technologies.

Moov Technologies hat sich als führende Plattform für den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Halbleiterfertigungsanlagen und -komponenten etabliert. Moov hat den weltweit ersten interaktiven Marktplatz für Anlagen sowie eine Plattform für das Anlagenmanagement entwickelt, die auf einem modernen Technologie-Stack basieren und darauf ausgelegt sind, globale Halbleiterfertigungsbetriebe zu unterstützen. Viele der weltweit größten Halbleiterunternehmen nutzen die Plattform von Moov, um ihre Produktionsanlagen zu verwalten, Transaktionen zu optimieren und die Transparenz über den gesamten Lebenszyklus der Anlagen hinweg zu verbessern.

Die Plattform von Moov unterstützt die Beschaffung und den Verkauf von Anlagen für die Halbleiterfertigung, -verpackung, -prüfung sowie für EMS- und SMT-Anwendungen, ebenso wie von überschüssigen, ungenutzten und ausrangierten Geräten. Neben Marktplatzdienstleistungen bietet das Unternehmen Kunden, die in mehreren Regionen tätig sind, Dienstleistungen in den Bereichen Logistik, Demontage, Rigging, Verpackung, Aufarbeitung, Installation sowie die Verfolgung von Sendungen in Echtzeit an. Die Plattform von Moov verbindet die Funktionen eines digitalen Marktplatzes mit operativen Dienstleistungen, die komplexe Transaktionen mit Halbleiterausrüstung von der ersten Listung bis hin zur Lieferung und Installation unterstützen.

Das in Colorado ansässige Unternehmen Axion erwirbt Halbleiterunternehmen und integriert diese in eine einheitliche Betriebsplattform, die darauf ausgelegt ist, den sich wandelnden Infrastrukturanforderungen der Halbleiter-Lieferkette gerecht zu werden. Das Unternehmen wurde von den Halbleiter-Branchenveteranen Austin Gill, John Getchell und Jeffrey Robbins gegründet. Das Führungsteam verfügt zusammen über mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Gründung, dem Besitz und der Leitung von Branchenführern und hat weltweit Halbleiterausrüstungsanlagen, Dienstleistungen und Transaktionen im Wert von mehreren Milliarden Dollar verwaltet.

„Moov hat eine herausragende Plattform und ein herausragendes Unternehmen mit einem ausgezeichneten Ruf in der gesamten Halbleiterbranche aufgebaut", sagte Austin Gill, CEO von Axion Semiconductor. „Dank seiner Technologie, seiner Kundenbeziehungen und seiner operativen Kompetenzen hat sich das Unternehmen als zuverlässiger Partner für viele der weltweit führenden Hersteller etabliert. Wir sind überzeugt, dass das Unternehmen durch die Zusammenführung der Moov-Plattform mit dem Führungsteam und der langfristigen Strategie von Axion gut aufgestellt ist, um sein Wachstum zu beschleunigen und seine Rolle innerhalb des globalen Halbleiter-Ökosystems auszubauen."

„Eine der Stärken der Moov-Plattform ist ihre Fähigkeit, Gerätebesitzer, Käufer und Dienstleister im Rahmen eines effizienteren und transparenteren Prozesses miteinander zu verbinden", sagte Jeff Robbins, COO von Axion Semiconductor. „Die Halbleiterindustrie sieht sich weiterhin mit einer zunehmenden Komplexität in den Bereichen Anlagenbeschaffung, Anlagenauslastung und Lebenszyklusmanagement konfrontiert. Durch die Kombination der Plattformfunktionen von Moov mit der betrieblichen Infrastruktur von Axion sind wir in der Lage, Kunden entlang der gesamten globalen Halbleiter-Lieferkette besser zu unterstützen."

Jim O'Reilly wird die Position des CEO bei Moov Technologies übernehmen, während Jeff Kielty weiterhin als Managing Director tätig sein wird. Das gemeinsame Führungsteam verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Halbleiterfertigung, Anlagenbetrieb, Lieferkettenmanagement und Technologiedienstleistungen.

Moov Technologies wird weiterhin von seinen Standorten in Austin, Texas, und New York, New York, aus tätig sein und dabei Kunden in ganz Nordamerika, Asien und Europa betreuen. Das Unternehmen unterhält im Rahmen der umfassenderen Plattform von Axion Semiconductor zudem Niederlassungen in Tempe, Arizona, und Taipeh, Taiwan. Durch die Übernahme kann Moov seine Plattform und seine Dienstleistungen ausbauen und gleichzeitig weiterhin die betrieblichen Anforderungen von Halbleiterherstellern und Ausrüstungslieferanten weltweit erfüllen.

Weitere Informationen über Axion Semiconductor finden Sie unter www.axionsemi.co/. Um mehr über Moov Technologies zu erfahren, besuchen Sie bitte https://moov.co/.

Informationen zu Axion Semiconductor

Axion Semiconductor mit Sitz in Greenwood Village, Colorado, erwirbt Unternehmen der Halbleiter-Lieferkette und integriert diese in eine einheitliche Betriebsplattform, die weltweit Halbleiterfertigungsbetriebe unterstützt. Das Unternehmen wurde von den Halbleiter-Branchenveteranen Austin Gill, John Getchell und Jeff Robbins gegründet und konzentriert sich auf den Aufbau von Infrastruktur sowie betrieblichen und technologischen Kapazitäten, die den sich wandelnden Anforderungen der globalen Halbleiterindustrie gerecht werden. Zu den Geschäftsbereichen von Axion Semiconductor gehören Moov Technologies und Texas Semiconductor Technologies, deren Aktivitäten sich über Nordamerika und Asien erstrecken.

Informationen zu Moov Technologies

Moov Technologies ist ein Marktplatz für Halbleiterausrüstung und eine Plattform für das Anlagenmanagement mit Hauptsitz in Austin, Texas. Das Unternehmen hat den weltweit ersten interaktiven Marktplatz für Anlagen sowie eine Plattform für das Anlagenmanagement im Bereich der Halbleiterfertigungsanlagen und -komponenten entwickelt und betreut Kunden in mehr als 55 Ländern. Neben seinem digitalen Marktplatz bietet Moov weltweit Logistik-, Aufarbeitungs-, Installations- und Betriebsunterstützungsdienste für Halbleiterhersteller, Anlagenlieferanten und verwandte Unternehmen an.

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