Axion Semiconductor adquiere Moov Technologies

Axion Semiconductor, fundada por los líderes del sector de semiconductores Austin Gill, John Getchell y Jeff Robbins, adquiere el mercado global de equipos de semiconductores Moov Technologies

GREENWOOD VILLAGE, Colorado, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Axion Semiconductor, empresa de plataforma de semiconductores centrada en operaciones y servicios de la cadena de suministro, anunció que adquirió Moov Technologies, un mercado de equipos de semiconductores y plataforma de gestión de activos con sede en Austin, Texas, que presta servicios a clientes en más de 55 países. La adquisición amplía la plataforma operativa de Axion Semiconductor y refuerza su posición en toda la cadena de suministro de fabricación de semiconductores. Los términos financieros de la transacción no han sido revelados.

Axion Semiconductor, founded by semiconductor industry leaders Austin Gill, John Getchell and Jeff Robbins, acquires global semiconductor equipment marketplace Moov Technologies.

Moov Technologies se ha consolidado como plataforma líder de compra, venta y gestión de equipos y piezas de fabricación de semiconductores. Moov desarrolló la primera plataforma interactiva de mercado de equipos y gestión de activos del mundo, basada en una oferta tecnológica moderna diseñada para respaldar las operaciones de fabricación de semiconductores a nivel mundial. Muchas de las empresas de semiconductores más grandes del mundo confían en la plataforma de Moov para gestionar activos de fabricación, agilizar transacciones y mejorar la visibilidad en todos los ciclos de vida de los equipos.

La plataforma de Moov admite el abastecimiento y la venta de equipos de fabricación, embalaje, pruebas, servicios de fabricación electrónica y tecnología de montaje superficial de semiconductores, así como herramientas excedentes, inactivas y de desecho. Además de los servicios del mercado, la empresa ofrece capacidades de logística, desinstalación, aparejo, embalaje, renovación, instalación y seguimiento de envíos en vivo para clientes que operan en múltiples regiones. La plataforma de Moov combina la funcionalidad del mercado digital con servicios operativos que admiten transacciones complejas de equipos de semiconductores desde la inclusión inicial hasta la entrega e instalación.

Con sede en Colorado, Axion adquiere e integra negocios de semiconductores en una plataforma operativa unificada diseñada para satisfacer las necesidades cambiantes de infraestructura de la cadena de suministro de semiconductores. La empresa fue establecida por líderes experimentados del sector de semiconductores Austin Gill, John Getchell y Jeffrey Robbins. Juntos, el equipo de liderazgo tiene más de 60 años de experiencia en la fundación, posesión y operación líderes del segmento del sector y ha administrado miles de millones de dólares en activos, servicios y transacciones de equipos de semiconductores en los mercados a nivel mundial.

"Moov ha construido una plataforma y un negocio excepcionales con una sólida reputación en todo el sector de semiconductores", declaró Austin Gill, director ejecutivo de Axion Semiconductor. "La tecnología, las relaciones con los clientes y las capacidades operativas de la empresa la han establecido como un socio de confianza para muchos de los principales fabricantes del mundo. Al reunir la plataforma de Moov con el equipo de liderazgo y la estrategia a largo plazo de Axion, creemos que la empresa está bien posicionada para acelerar el crecimiento y expandir su papel dentro del ecosistema global de semiconductores".

"Una de las fortalezas de la plataforma Moov es su capacidad para conectar a propietarios de equipos con compradores y proveedores de servicios mediante un proceso más eficiente y transparente", afirmó Jeff Robbins, director de operaciones de Axion Semiconductor. "La industria de semiconductores continúa afrontando una creciente complejidad en torno al abastecimiento de equipos, la utilización de activos y la gestión del ciclo de vida. La combinación de las capacidades de la plataforma de Moov con la infraestructura operativa de Axion nos posiciona para brindar un mejor soporte a los clientes en toda la cadena de suministro de semiconductores a nivel mundial".

Jim O'Reilly se desempeñará como director general de Moov Technologies, mientras que Jeff Kielty continuará en su rol de director general. El equipo de liderazgo combinado aporta décadas de experiencia en la fabricación de semiconductores, operaciones de equipos, gestión de la cadena de suministro y servicios tecnológicos.

Moov Technologies continuará operando desde sus centros en Austin, Texas, y Nueva York, Nueva York, mientras brinda soporte a clientes en América del Norte, Asia y Europa. Además, la empresa mantiene operaciones en Tempe, Arizona y Taipei, Taiwán, como parte de la plataforma más amplia de Axion Semiconductor. La adquisición permitirá a Moov escalar su plataforma y servicios mientras continúa respaldando los requisitos operativos de los fabricantes de semiconductores y proveedores de equipos en todo el mundo.

Para más información sobre Axion Semiconductor, visite www.axionsemi.co/. Para más información sobre Moov Technologies, visite https://moov.co/.

Acerca de Axion Semiconductor

Axion Semiconductor, con sede en Greenwood Village, Colorado, adquiere e integra negocios de la cadena de suministro de semiconductores en una plataforma operativa unificada que respalda las operaciones de fabricación de semiconductores en todo el mundo. Fundada por los veteranos de la industria de semiconductores Austin Gill, John Getchell y Jeff Robbins, la empresa se centra en desarrollar capacidades de infraestructura, operativas y tecnológicas que respondan a las necesidades cambiantes de la industria mundial de semiconductores. Las unidades de negocio de Axion Semiconductor incluyen Moov Technologies y Texas Semiconductor Technologies, con operaciones que abarcan América del Norte y Asia.

Acerca de Moov Technologies

Moov Technologies es un mercado de equipos de semiconductores y una plataforma de gestión de activos con sede en Austin, Texas. La empresa desarrolló la primera plataforma interactiva de mercado de equipos y gestión de activos del mundo para equipos y piezas de fabricación de semiconductores y brinda soporte a clientes en más de 55 países. Además de su mercado digital, Moov presta servicios de logística, reacondicionamiento, instalación y soporte operativo para fabricantes de semiconductores, proveedores de equipos y empresas relacionados en todo el mundo.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2985486/Moov_Technologies.jpg

FUENTE Axion Semiconductor