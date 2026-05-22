Axion Semiconductor acquiert Moov Technologies

Axion Semiconductor, créé par Austin Gill, John Getchell et Jeff Robbins, des spécialistes du secteur des semiconducteurs, acquiert la plateforme mondiale des équipements pour semiconducteurs Moov Technologies

GREENWOOD VILLAGE, Colorado, 22 mai 2026 /PRNewswire/ -- Axion Semiconductor, une société de plateforme de semiconducteurs axée sur les opérations et les services de la chaîne d'approvisionnement, annonce l'acquisition de Moov Technologies, une plateforme de gestion d'actifs et d'équipements de semiconducteurs basée à Austin, au Texas, qui dessert des clients dans plus de 55 pays. L'acquisition élargit la plateforme opérationnelle d'Axion Semiconductor et renforce sa position dans la chaîne d'approvisionnement de la fabrication de semiconducteurs. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

Axion Semiconductor, founded by semiconductor industry leaders Austin Gill, John Getchell and Jeff Robbins, acquires global semiconductor equipment marketplace Moov Technologies.

Moov Technologies s'est imposé comme une plateforme de premier plan pour l'achat, la vente et la gestion d'équipements et de pièces pour la fabrication de semiconducteurs. Moov a développé la première place de marché interactive d'équipements et la première plateforme de gestion d'actifs au monde, basée sur une pile technologique moderne conçue pour soutenir les opérations de fabrication de semiconducteurs à l'échelle mondiale. Un grand nombre des plus grandes entreprises de semiconducteurs du monde s'appuient sur la plateforme de Moov pour gérer les actifs de production, rationaliser les transactions et améliorer la visibilité tout au long du cycle de vie des équipements.

La plateforme de Moov permet la recherche et la vente d'équipements de fabrication de semiconducteurs, d'emballage, de test, d'EMS et de SMT, ainsi que d'outils excédentaires, inutilisés et mis au rebut. Outre les services de place de marché, la société propose des services de logistique, de désinstallation, de gréement, de mise en caisse, de remise à neuf, d'installation et de suivi des expéditions en direct pour les clients opérant dans plusieurs régions. La plateforme de Moov associe les fonctionnalités d'une place de marché numérique à des services opérationnels qui prennent en charge les transactions complexes d'équipements de semiconducteurs, de l'inscription initiale à la livraison et à l'installation.

Basée au Colorado, Axion acquiert et intègre des entreprises de semiconducteurs dans une plateforme d'exploitation unifiée conçue pour répondre aux besoins d'infrastructure en constante évolution de la chaîne d'approvisionnement en semiconducteurs. La société a été créée par Austin Gill, John Getchell et Jeffrey Robbins, vétérans de l'industrie des semiconducteurs. Ensemble, les membres de l'équipe de direction ont plus de 60 ans d'expérience dans la création, la possession et l'exploitation de leaders sectoriels et ont géré des milliards de dollars d'actifs, de services et de transactions dans le domaine des équipements de semiconducteurs sur les marchés mondiaux.

« Moov a construit une plateforme et une entreprise exceptionnelles avec une solide réputation dans l'industrie des semiconducteurs », déclare Austin Gill, CEO d'Axion Semiconductor. « La technologie, les relations avec les clients et les capacités opérationnelles de l'entreprise en ont fait un partenaire de confiance pour de nombreux fabricants de premier plan dans le monde. En associant la plateforme de Moov à l'équipe de direction et à la stratégie à long terme d'Axion, nous pensons que l'entreprise est bien placée pour accélérer sa croissance et étendre son rôle au sein de l'écosystème mondial des semiconducteurs. »

« L'un des points forts de la plateforme Moov est sa capacité à mettre en relation les propriétaires d'équipements, les acheteurs et les fournisseurs de services par le biais d'un processus plus efficace et plus transparent », déclare Jeff Robbins, COO d'Axion Semiconductor. « L'industrie des semiconducteurs reste confrontée à une complexité croissante en matière d'approvisionnement en équipements, d'utilisation des actifs et de gestion du cycle de vie. En combinant les capacités de la plateforme Moov avec l'infrastructure opérationnelle d'Axion, nous sommes en mesure de mieux soutenir nos clients tout au long de la chaîne d'approvisionnement des semiconducteurs. »

Jim O'Reilly sera le CEO de Moov Technologies, tandis que Jeff Kielty conservera son rôle de directeur général. L'équipe de direction combinée apporte des décennies d'expérience dans la fabrication de semiconducteurs, l'exploitation d'équipements, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les services technologiques.

Moov Technologies continuera à opérer à partir de ses centres d'Austin (Texas) et de New York (New York), tout en apportant son soutien à ses clients en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. La société maintient également des activités à Tempe, en Arizona, et à Taipei, à Taïwan, dans le cadre de la plateforme plus large d'Axion Semiconductor. Cette acquisition permettra à Moov de développer sa plateforme et ses services tout en continuant à répondre aux besoins opérationnels des fabricants de semiconducteurs et des fournisseurs d'équipements du monde entier.

Pour plus d'informations sur Axion Semiconductor, veuillez consulter www.axionsemi.co/. Pour en savoir plus sur Moov Technologies, veuillez consulter le site https://moov.co/.

À propos d'Axion Semiconductor

Axion Semiconductor, basé à Greenwood Village, Colorado, acquiert et intègre des entreprises de la chaîne d'approvisionnement en semiconducteurs dans une plateforme d'exploitation unifiée soutenant les opérations de fabrication de semiconducteurs dans le monde entier. Fondée par Austin Gill, John Getchell et Jeff Robbins, des vétérans de l'industrie des semiconducteurs, la société se concentre sur la mise en place d'infrastructures, de capacités opérationnelles et technologiques qui répondent aux besoins évolutifs de l'industrie mondiale des semiconducteurs. Les unités commerciales d'Axion Semiconductor comprennent Moov Technologies et Texas Semiconductor Technologies, avec des activités en Amérique du Nord et en Asie.

À propos de Moov Technologies

Moov Technologies est une plateforme d'équipements de semiconducteurs et une plateforme de gestion d'actifs dont le siège se trouve à Austin, au Texas. L'entreprise a développé la première place de marché interactive et la première plateforme de gestion des actifs pour les équipements et les pièces de fabrication de semiconducteurs, soutenant des clients dans plus de 55 pays. Outre sa place de marché numérique, Moov fournit des services de logistique, de remise à neuf, d'installation et d'assistance opérationnelle aux fabricants de semiconducteurs, aux fournisseurs d'équipements et aux entreprises connexes dans le monde entier.

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