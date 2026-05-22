Axion Semiconductor adquiere Moov Technologies

Axion Semiconductor, fundada por los líderes de la industria de semiconductores Austin Gill, John Getchell y Jeff Robbins, adquiere el mercado global de equipos para semiconductores Moov Technologies

GREENWOOD VILLAGE, Colo., 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Axion Semiconductor, empresa de plataformas de semiconductores centrada en operaciones y servicios de la cadena de suministro, anunció la adquisición de Moov Technologies, una plataforma de gestión de activos y mercado de equipos para semiconductores con sede en Austin, Texas, que presta servicios a clientes en más de 55 países. Esta adquisición amplía la plataforma operativa de Axion Semiconductor y fortalece su posición en toda la cadena de suministro de fabricación de semiconductores. No se han revelado los términos financieros de la transacción.

Axion Semiconductor, founded by semiconductor industry leaders Austin Gill, John Getchell and Jeff Robbins, acquires global semiconductor equipment marketplace Moov Technologies.

Moov Technologies se ha consolidado como una plataforma líder para la compra, venta y gestión de equipos y componentes para la fabricación de semiconductores. Moov desarrolló el primer mercado interactivo de equipos y plataforma de gestión de activos del mundo, basado en una moderna infraestructura tecnológica diseñada para respaldar las operaciones globales de fabricación de semiconductores. Muchas de las mayores empresas de semiconductores del mundo confían en la plataforma de Moov para gestionar sus activos de fabricación, optimizar las transacciones y mejorar la visibilidad a lo largo del ciclo de vida de los equipos.

La plataforma de Moov facilita la adquisición y venta de equipos para la fabricación, empaquetado, prueba, EMS y SMT de semiconductores, así como de herramientas excedentes, inactivas y de desecho. Además de los servicios de mercado, la empresa ofrece servicios de logística, desinstalación, montaje, embalaje, reacondicionamiento, instalación y seguimiento de envíos en tiempo real para clientes que operan en diversas regiones. La plataforma de Moov combina la funcionalidad de un mercado digital con servicios operativos que respaldan transacciones complejas de equipos de semiconductores, desde la publicación inicial hasta la entrega e instalación.

Con sede en Colorado, Axion adquiere e integra empresas de semiconductores en una plataforma operativa unificada diseñada para satisfacer las necesidades de infraestructura en constante evolución de la cadena de suministro de semiconductores. La empresa fue fundada por los veteranos de la industria de semiconductores Austin Gill, John Getchell y Jeffrey Robbins. En conjunto, el equipo directivo cuenta con más de 60 años de experiencia fundando, siendo propietarios y operando empresas líderes en el sector, y ha gestionado miles de millones de dólares en activos, servicios y transacciones de equipos de semiconductores en mercados globales.

«Moov ha desarrollado una plataforma y un negocio excepcionales, con una sólida reputación en la industria de los semiconductores», afirmó Austin Gill, consejero delegado de Axion Semiconductor. «Su tecnología, sus relaciones con los clientes y sus capacidades operativas la han consolidado como un socio de confianza para muchos de los principales fabricantes del mundo. Al combinar la plataforma de Moov con el equipo directivo y la estrategia a largo plazo de Axion, creemos que la empresa está bien posicionada para acelerar su crecimiento y ampliar su papel dentro del ecosistema global de semiconductores».

«Una de las fortalezas de la plataforma Moov es su capacidad para conectar a propietarios de equipos, compradores y proveedores de servicios mediante un proceso más eficiente y transparente», explicó Jeff Robbins, director de operaciones de Axion Semiconductor. «La industria de los semiconductores sigue enfrentándose a una creciente complejidad en lo que respecta al aprovisionamiento de equipos, la utilización de activos y la gestión del ciclo de vida. La combinación de las capacidades de la plataforma Moov con la infraestructura operativa de Axion nos permite ofrecer un mejor soporte a los clientes en toda la cadena de suministro global de semiconductores».

Jim O'Reilly asumirá el cargo de consejero delegado de Moov Technologies, mientras que Jeff Kielty continuará como director general. El equipo directivo combinado aporta décadas de experiencia en la fabricación de semiconductores, operaciones de equipos, gestión de la cadena de suministro y servicios tecnológicos.

Moov Technologies continuará operando desde sus centros en Austin, Texas, y Nueva York, Nueva York, brindando soporte a clientes en Norteamérica, Asia y Europa. La compañía también mantiene operaciones en Tempe, Arizona, y Taipéi, Taiwán, como parte de la plataforma de Axion Semiconductor. Esta adquisición permitirá a Moov ampliar su plataforma y servicios, a la vez que seguirá satisfaciendo las necesidades operativas de los fabricantes de semiconductores y proveedores de equipos en todo el mundo.

Para obtener más información sobre Axion Semiconductor, visite www.axionsemi.co/. Para obtener más información sobre Moov Technologies, visite https://moov.co/.

Acerca de Axion Semiconductor

Axion Semiconductor, con sede en Greenwood Village, Colorado, adquiere e integra empresas de la cadena de suministro de semiconductores en una plataforma operativa unificada que da soporte a las operaciones de fabricación de semiconductores en todo el mundo. Fundada por los veteranos de la industria de semiconductores Austin Gill, John Getchell y Jeff Robbins, la empresa se centra en desarrollar infraestructura y capacidades operativas y tecnológicas que respondan a las necesidades cambiantes de la industria global de semiconductores. Las unidades de negocio de Axion Semiconductor incluyen Moov Technologies y Texas Semiconductor Technologies, con operaciones en Norteamérica y Asia.

Acerca de Moov Technologies

Moov Technologies es una plataforma de gestión de activos y mercado de equipos para la industria de semiconductores, con sede en Austin, Texas. La empresa desarrolló la primera plataforma interactiva de gestión de activos y mercado de equipos para la fabricación de semiconductores del mundo, prestando servicio a clientes en más de 55 países. Además de su mercado digital, Moov ofrece servicios de logística, reacondicionamiento, instalación y soporte operativo para fabricantes de semiconductores, proveedores de equipos y empresas relacionadas en todo el mundo.

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