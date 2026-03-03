Bad Bunny bate recorde de audiência global para o desempenho mais assistido do Apple Music Super Bowl Halftime Show de todos os tempos, atingindo 4,157 bilhões de visualizações

O programa de produção executiva da Roc Nation tornou-se oficialmente um dos momentos de entretenimento global mais dominantes da história do Super Bowl — quebrando recordes nas paradas de streaming, sociais e globais.

"Bad Bunny transforma o mundo em sua casita com uma performance triunfante no intervalo do Super Bowl LX... O astro global fez um apelo à união" – BILLBOARD

"O megastar porto-riquenho vencedor do Grammy fez uma performance poderosa e cheia de detalhes que homenageou sua história e provocou mais grandeza para seu futuro... Benito lembrou a muitos de nós o amor, a comunidade e a alegria absoluta que criamos juntos todos os dias..." - The Guardian

"O cantor então reiterou sua mensagem desde o início do show e na noite em que ganhou seus prêmios, uma mensagem de esperança, determinação e força: "Sempre acredite em si mesmo ". A luz nos olhos do menino brilhava mais do que qualquer um daqueles fogos de artifício." - Entertainment Weekly

NOVA YORK, 3 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Hoje, a Apple Music, a NFL e a Roc Nation anunciaram que a apresentação do Bad Bunny no Apple Music Super Bowl LX Halftime Show abalou a audiência global, atraindo 4,157 bilhões de visualizações em 24 horas em transmissões globais, YouTube e plataformas sociais.

Do consumo social recorde ao streaming global sem precedentes e ao domínio das paradas, o Apple Music Super Bowl LX Halftime Show do Bad Bunny é um marco definidor — não apenas para a NFL e a Apple Music, mas para a cultura musical global em geral.

Na Apple Music, a apresentação provocou uma das maiores conversas culturais em tempo real na história da plataforma. O impacto cultural se traduziu instantaneamente no domínio do streaming. Imediatamente após o show do intervalo, as audições de Bad Bunny no Apple Music aumentaram 7 vezes, com "DtMF", "BAILE INoLVIDABLE" e "Tití Me Preguntó" emergindo como as faixas mais transmitidas.

Somente em X, o momento do intervalo gerou:

2 bilhões de impressões

209 milhões de visualizações de vídeos

Mais de 6 milhões de postagens relacionadas ao Coelhinho Ruim

Um aumento de +409% em relação ao ano anterior nas postagens durante o Show do Intervalo

Após sua coletiva de imprensa em 5 de fevereiro - que acumulou um recorde de 68 milhões de visualizações - e durante o fim de semana do Super Bowl, as jogadas de Bad Bunny aumentaram 4x em comparação com suas jogadas médias em janeiro. As principais músicas por total de reproduções no Apple Music incluem "DtMF", "BAILE INoLVIDABLE" e "NUEVAYoL". Nesse período, o "DtMF" registrou um aumento de 7x nas reproduções no Apple Music.

Nas horas que se seguiram à sua apresentação, a playlist do Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Set List tornou-se o set list mais tocado no Apple Music.

Após sua aparição no intervalo, Bad Bunny ocupou quase um quarto do Top 100 Global da Apple Music, ocupando:

24 músicas no Top 100

9 músicas no Top 25

6 músicas no Top 10

"DtMF" reivindicou a posição #1 global. Seis músicas entraram novamente na parada pela primeira vez desde pelo menos fevereiro de 2025, enquanto seu sucesso global com Cardi B, "I Like It", retornou à parada pela primeira vez desde janeiro de 2020.

Em 9 de fevereiro, o DeBÍ TiRAR MáS FOToS chegou às paradas de álbuns em 155 países, alcançou o Top 10 em 128 e conquistou o primeiro lugar em 46, incluindo México, Colômbia, Chile, Brasil, Alemanha, França e Espanha.

Em todas as plataformas de propriedade da NFL — incluindo @ NFL e NFL International — os fãs passaram mais de 1.275 anos assistindo ao conteúdo do intervalo (desempenho e materiais de apoio combinados). Isso inclui:

456 anos de tempo de exibição no Facebook, Instagram e TikTok

de tempo de exibição no Facebook, Instagram e TikTok 822 anos de tempo de exibição no YouTube

