배드 버니(Bad Bunny), Apple Music 슈퍼볼 하프타임 쇼 사상 최다 시청 기록… 41억 5700만 뷰 달성

Roc Nation이 총괄 프로듀싱한 이번 공연은 스트리밍, 소셜, 글로벌 차트 전반에서 기록을 경신하며 슈퍼볼 역사상 가장 압도적인 글로벌 엔터테인먼트 순간 중 하나로 자리매김했다.

"배드 버니는 승리의 Super Bowl LX 하프타임 퍼포먼스로 전 세계를 자신의 '카시타(casita)'로 만들었다… 이 글로벌 슈퍼스타는 연대를 호소했다." – BILLBOARD

"그래미상을 수상한 푸에르토리코 출신 메가스타는 자신의 역사에 경의를 표하고 더 큰 미래를 예고하는, 강렬하면서도 디테일이 살아 있는 무대를 선보였다… 베니토는 우리가 매일 함께 만들어가는 사랑과 공동체, 그리고 순수한 기쁨을 다시금 일깨워주었다…" – The Guardian

"그는 쇼의 시작과 수상 당시 밤에 전했던 메시지를 다시 한 번 강조했다. 그것은 희망과 결단, 그리고 강인함의 메시지였다. 'Always believe in yourself(항상 네 자신을 믿어라).' 소년의 눈에 비친 빛은 그 어떤 불꽃놀이보다도 밝게 빛났다." – Entertainment Weekly

뉴욕, 2026년 3월 4일 /PRNewswire/ -- Apple Music, NFL, Roc Nation은 오늘 배드 버니의 Apple Music Super Bowl LX Halftime Show(애플 뮤직 슈퍼볼 60 하프타임 쇼) 공연이 글로벌 방송, YouTube, 소셜 플랫폼 전반에서 24시간 만에 총 41억 5700만 뷰를 기록하며 역대 최다 시청 기록을 경신했다고 발표했다.

기록적인 소셜 미디어 소비부터 전례 없는 글로벌 스트리밍 및 차트 석권에 이르기까지,배드 버니의 Apple Music Super Bowl LX Halftime Show는 단순한 공연을 넘어 NFL과 Apple Music은 물론 글로벌 음악 문화 전반에 있어 하나의 이정표로 평가된다.

Apple Music에서 이번 공연은 플랫폼 역사상 최대 규모의 실시간 문화적 대화 중 하나를 촉발했다. 그 영향은 즉각적인 스트리밍 급증으로 이어졌다. 하프타임 쇼 직후 배드 버니의 Apple Music 청취 수는 7배 급증했으며, 'DtMF', 'BAILE INoLVIDABLE', 'Tití Me Preguntó'가 가장 많이 스트리밍된 곡으로 집계됐다.

X(구 트위터) 플랫폼의 하프타임 관련 지표는 다음과 같다.

노출 수 20억 회

동영상 조회 수 2억 900만 회

배드 버니 관련 게시물 600만 건 이상

하프타임 쇼 기간 게시물 수 전년 대비 409% 증가

2월 5일 열린 기자회견은 6800만 뷰를 기록하며 또 하나의 기록을 세웠고, 슈퍼볼 주말 동안 배드 버니의 전체 재생 수는 1월 평균 대비 4배 증가했다. 해당 기간 Apple Music에서 가장 많이 재생된 곡은 'DtMF', 'BAILE INoLVIDABLE', 'NUEVAYoL'이며, 특히 'DtMF'는 7배 급증했다.

공연 직후 공개된 Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Set List 플레이리스트는 Apple Music 역사상 가장 많이 재생된 세트리스트 플레이리스트가 됐다.

하프타임 쇼 이후 배드 버니는 Apple Music Daily Top 100 Global 차트의 약 4분의 1을 차지했다.

Top 100에 24곡 진입

Top 25에 9곡 진입

Top 10에 6곡 진입

'DtMF'는 글로벌 1위를 차지했다. 6곡은 2025년 2월 이후 처음으로 차트에 재진입했으며, 카디 비(Cardi B)가 피처링한 글로벌 히트곡 'I Like It'은 2020년 1월 이후 처음으로 차트에 재진입했다.

2월 9일 발표된 앨범 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'는 155개국 앨범 차트에 진입했고, 128개국 Top 10에 올랐으며, 멕시코, 콜롬비아, 칠레, 브라질, 독일, 프랑스, 스페인 등 46개국에서 1위를 기록했다.

NFL 공식 플랫폼(@NFL 및 NFL International 포함)에서 팬들이 시청한 하프타임 관련 콘텐츠(공연 및 부가 콘텐츠 포함)의 누적 시청 시간은 아래와 같이 총 1275년에 달한다.

Facebook, Instagram, TikTok 합산 시청 시간 456년

YouTube 시청 시간 822년

문의처:

Jana Fleishman

이메일: [email protected]

SOURCE Roc Nation; Apple Music; NFL