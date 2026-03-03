Bad Bunny stellt den weltweiten Zuschauerrekord für die meistgesehene Apple Music Super Bowl Halftime Show aller Zeiten auf und erreicht 4,157 Milliarden Zuschauer

Die von Roc Nation produzierte Show hat sich offiziell zu einem der wichtigsten globalen Unterhaltungsmomente in der Geschichte des Super Bowls entwickelt und bricht Rekorde in den Bereichen Streaming, Social Media und globale Charts.

„Bad Bunny verwandelt die Welt in seine Casita mit einer triumphalen Super Bowl LX Halftime Performance... Der Global Superstar rief zur Einheit auf" -BILLBOARD

„Der mit einem Grammy ausgezeichnete puerto-ricanische Megastar lieferte eine kraftvolle, detailreiche Performance ab, die seiner Geschichte Tribut zollte und auf weitere Größe in seiner Zukunft hinwies... Benito hat so viele von uns an die Liebe, die Gemeinschaft und die absolute Freude erinnert, die wir jeden Tag gemeinsam schaffen..." -The Guardian

„Der Sänger wiederholte dann seine Botschaft vom Beginn der Show und der Nacht, in der er seine Preise gewann, eine Botschaft der Hoffnung, Entschlossenheit und Stärke: „Glaube immer an dich selbst." Das Licht in den Augen des Jungen leuchtete heller als jedes dieser Feuerwerke". -Entertainment Weekly

NEW YORK, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Heute gaben Apple Music, die NFL und Roc Nation bekannt, dass der Auftritt von Bad Bunny in der Apple Music Super Bowl LX Halftime Show mit 4,157 Milliarden Aufrufen innerhalb von 24 Stunden auf der ganzen Welt, auf YouTube und auf sozialen Plattformen die weltweiten Zuschauerzahlen sprengen wird.

Von der rekordverdächtigen Nutzung in den sozialen Netzwerken bis hin zur beispiellosen globalen Streaming- und Chart-Dominanz - Bad Bunnys Apple Music Super Bowl LX Halftime Show ist ein entscheidender Meilenstein - nicht nur für die NFL und Apple Music, sondern für die globale Musikkultur im Allgemeinen.

Auf Apple Music löste der Auftritt eine der größten kulturellen Echtzeit-Diskussionen in der Geschichte der Plattform aus. Der kulturelle Einfluss schlug sich sofort in der Dominanz des Streaming nieder. Unmittelbar nach der Halftime Show stiegen die Hörerzahlen von Bad Bunny auf Apple Music 7x, wobei „DtMF", „BAILE INoLVIDABLE" und „Tití Me Preguntó" die meistgestreamten Titel waren.

Allein durch X wurde der Halftime-Moment erzeugt:

2 Milliarden Eindrücke

209 Millionen Videoaufrufe

6+ Millionen Beiträge zum Thema Bad Bunny

+409 % mehr als im Vorjahr an Beiträgen während der Halbzeitshow

Nach seiner Pressekonferenz am 5. Februar - die eine rekordverdächtige Anzahl von 68 Millionen Zuschauern erreichte - und während des Super Bowl-Wochenendes stiegen die Aufrufe von Bad Bunny um das Vierfache im Vergleich zu seinen durchschnittlichen Aufrufen im Januar. Zu den Top-Songs nach Gesamtzugriffen auf Apple Music gehören „DtMF", „BAILE INoLVIDABLE" und „NUEVAYoL". In dieser Zeit verzeichnete „DtMF" einen 7-fachen Anstieg der Aufrufe auf Apple Music.

In den Stunden nach seinem Auftritt wurde die Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Set List Playlist zur meistgespielten Set List auf Apple Music.

Nach seinem Halftime-Auftritt belegte Bad Bunny mit einer Platzierung von fast einem Viertel der Daily Top 100 Global Charts von Apple Music:

24 Songs in den Top 100

9 Songs in den Top 25

6 Songs in den Top 10

„DtMF" beansprucht die weltweite Position #1. Sechs Songs stiegen zum ersten Mal seit mindestens Februar 2025 wieder in die Charts ein, während sein globaler Hit mit Cardi B, „I Like It", zum ersten Mal seit Januar 2020 wieder in die Charts einstieg.

Am 9. Februar landeteDeBÍ TiRAR MáS FOToS in den Albumcharts von 155 Ländern, erreichte die Top 10 in 128 und belegte die Nummer 1 in 46, darunter Mexiko, Kolumbien, Chile, Brasilien, Deutschland, Frankreich und Spanien.

Auf allen NFL-eigenen Plattformen - einschließlich @NFL und NFL International - haben die Fans mehr als 1.275 Jahre langHalftime-Inhalte (Performance und Begleitmaterial zusammengenommen) angesehen. Dazu gehören: