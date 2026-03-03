Bad Bunny établit un record mondial d'audience sur pour la performance la plus regardée du Super Bowl Halftime Show d'Apple Music, atteignant 4,157 milliards de vues.

Le spectacle produit par Roc Nation est officiellement devenu l'un des moments de divertissement les plus marquants de l'histoire du Super Bowl, battant des records en matière de streaming, de réseaux sociaux et de classements mondiaux.

« Bad Bunny transforme le monde en sa casita avec une performance triomphale à la mi-temps du Super Bowl LX... La superstar mondiale a appelé à l'unité » -BILLBOARD

« La mégastar portoricaine , lauréate d'un Grammy, a livré une performance puissante et détaillée qui rendait hommage à son histoire et laissait présager un avenir encore plus grandiose... Benito a rappelé à beaucoup d'entre nous l'amour, la communauté et la joie absolue que nous créons ensemble chaque jour... ». -The Guardian

« Le chanteur a ensuite réitéré son message du début de l'émission et de la nuit où il a reçu ses prix, un message d'espoir, de détermination et de force : « Croyez toujours en vous ». La lumière dans les yeux du garçon brillait plus fort que tous ces feux d'artifice". -Entertainment Weekly

NEW YORK, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Apple Music, la NFL et Roc Nation ont annoncé que la performance de Bad Bunny lors du spectacle de mi-temps du Super Bowl LX sur Apple Music a pulvérisé l'audience mondiale, attirant 4,157 milliards de vues en 24 heures à travers la diffusion mondiale, YouTube et les plates-formes sociales.

De la consommation sociale record au streaming mondial sans précédent en passant par la domination des classements, le spectacle de mi-temps du Super Bowl LX d'Apple Music de Bad Bunny est une étape décisive, non seulement pour la NFL et Apple Music, mais aussi pour la culture musicale mondiale dans son ensemble.

Sur Apple Music, la performance a déclenché l'une des plus grandes conversations culturelles en temps réel de l'histoire de la plateforme. L'impact culturel s'est traduit instantanément par une domination du streaming. Immédiatement après le Halftime Show, les écoutes de Bad Bunny sur Apple Music ont bondi de 7x, avec « DtMF », « BAILE INoLVIDABLE » et « Tití Me Preguntó » émergeant comme les titres les plus streamés.

Rien que pour le X, le moment de la mi-temps a été généré :

2 milliards d'impressions

209 millions de vidéos vues

Plus de 6 millions de messages liés à Bad Bunny

Une augmentation de +409% d'une année sur l'autre dans les posts pendant le Halftime Show

Après sa conférence de presse du 5 février - qui a attiré un nombre record de 68 millions de téléspectateurs - et pendant le week-end du Super Bowl, le nombre d'écoutes de Bad Bunny sur a augmenté de 4 fois par rapport au nombre moyen d'écoutes en janvier. Les chansons les plus écoutées sur Apple Music sont « DtMF », « BAILE INoLVIDABLE » et « NUEVAYoL ». Au cours de cette période, « DtMF » a vu son nombre d'écoutes multiplié par 7 sur Apple Music.

Dans les heures qui ont suivi sa prestation, la liste de lecture Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Set List est devenue la liste de lecture la plus lue sur Apple Music.

Après son apparition à la mi-temps, Bad Bunny a occupé près d'un quart du classement Daily Top 100 Global d'Apple Music, en se plaçant :

24 chansons dans le Top 100

9 chansons dans le Top 25

6 chansons dans le Top 10

« DtMF » a revendiqué la position #1 global. Six chansons ont réintégré le classement pour la première fois depuis au moins février 2025, tandis que son succès mondial avec Cardi B, « I Like It », est revenu dans le classement pour la première fois depuis janvier 2020.

Le 9 février, DeBÍ TiRAR MáS FOToS est entré dans le classement des albums dans 155 pays, a atteint le Top 10 dans 128, et s'est emparé de la place #1 dans 46, dont le Mexique, la Colombie, le Chili, le Brésil, l'Allemagne, la France et l'Espagne.

Sur les plateformes appartenant à la NFL - y compris @NFL et NFL International - les fans ont passé plus de 1 275 ansà regarder le contenu de la mi-temps (spectacle et matériel d'accompagnement confondus). Il s'agit notamment de