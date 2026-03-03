Bad Bunny establece un récord de audiencia global para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Apple Music más visto de todos los tiempos, alcanzando 4.157 mil millones de visitas

El programa de producción ejecutiva de Roc Nation se ha convertido oficialmente en uno de los momentos de entretenimiento global más dominantes en la historia del Super Bowl, rompiendo récords en las listas de transmisión, sociales y globales.

"Bad Bunny convierte al mundo en su casita con una triunfante actuación en el medio tiempo del Super Bowl LX... La superestrella mundial llamó a la unidad" – VALLA PUBLICITARIA

"La megaestrella puertorriqueña ganadora del Grammy ofreció una actuación poderosa y llena de detalles que rindió homenaje a su historia y provocó más grandeza para su futuro... Benito nos recordó a muchos el amor, la comunidad y la alegría absoluta que creamos juntos todos los días..." - The Guardian

"El cantante reiteró su mensaje desde el comienzo del espectáculo y la noche en que ganó sus premios, un mensaje de esperanza, determinación y fuerza: "Siempre cree en ti mismo ". La luz en los ojos del niño brillaba más que cualquiera de esos fuegos artificiales. - Entertainment Weekly

NUEVA YORK, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Apple Music, la NFL y Roc Nation anunciaron que el espectáculo de medio tiempo Apple Music Super Bowl LX de Bad Bunny destrozó la audiencia global, atrayendo 4.157 millones de visitas en 24 horas a través de la transmisión global, YouTube y plataformas sociales.

Desde el consumo social sin precedentes hasta la transmisión global sin precedentes y el dominio de las listas, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music de Bad Bunny se erige como un hito definitorio, no solo para la NFL y Apple Music, sino para la cultura musical mundial en general.

En Apple Music, la actuación provocó una de las mayores conversaciones culturales en tiempo real en la historia de la plataforma. El impacto cultural se tradujo instantáneamente en el dominio del streaming. Inmediatamente después del espectáculo de medio tiempo, las escuchas de Bad Bunny en Apple Music aumentaron 7 veces, con "DtMF", "BAILE INoLVIDABLE" y "Tití Me Preguntó" emergiendo como las pistas más transmitidas.

Solo en X, el momento del medio tiempo generó:

2 mil millones de impresiones

209 millones de reproducciones de video

Más de 6 millones de publicaciones relacionadas con Bad Bunny

Un aumento interanual del +409 % en las publicaciones durante el espectáculo de medio tiempo

Después de su conferencia de prensa el 5 de febrero, que acumuló un récord de 68 millones de visitas, y durante el fin de semana del Super Bowl, las jugadas de Bad Bunny aumentaron 4 veces en comparación con sus jugadas promedio en enero. Las mejores canciones por total de reproducciones en Apple Music incluyen "DtMF", "BAILE INoLVIDABLE" y "NUEVAYoL". En este tiempo, "DtMF" vio un aumento de 7 veces en las reproducciones en Apple Music.

En las horas posteriores a su actuación, la lista de reproducción de Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Set List se convirtió en la lista de reproducción más reproducida en Apple Music.

Después de su aparición en el medio tiempo, Bad Bunny ocupó casi una cuarta parte de la lista Daily Top 100 Global de Apple Music, colocando:

24 canciones en el Top 100

9 canciones en el Top 25

6 canciones en el Top 10

"DtMF" se adjudicó la posición #1 a nivel mundial. Seis canciones volvieron a entrar en la lista por primera vez desde al menos febrero de 2025, mientras que su éxito mundial con Cardi B, "I Like It", regresó a la lista por primera vez desde enero de 2020.

El 9 de febrero, DeBÍ TiRAR MáS FOToS llegó a las listas de álbumes en 155 países, alcanzó el Top 10 en 128 y ocupó el puesto número1 en 46, incluidos México, Colombia, Chile, Brasil, Alemania, Francia y España.

En todas las plataformas propiedad de la NFL, incluidas @ NFL y NFL International, los fanáticos han pasado más de 1.275 años viendo contenido de medio tiempo (rendimiento y materiales de apoyo combinados). Esto incluye:

456 años de tiempo de reproducción en Facebook, Instagram y TikTok

de tiempo de reproducción en Facebook, Instagram y TikTok 822 años de tiempo de reproducción en YouTube

