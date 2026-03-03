Bad Bunny establece récord mundial de audiencia en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl

-Bad Bunny establece récord mundial de audiencia como la actuación más vista de Apple Music en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl, alcanzando 4.157 millones de visualizaciones

El espectáculo, producido por Roc Nation, se ha convertido oficialmente en uno de los momentos de entretenimiento global más destacados en la historia de la Super Bowl, batiendo récords en streaming, redes sociales y listas de éxitos globales.

"Bad Bunny convierte al mundo en su casita con una actuación triunfal en el medio tiempo de la Super Bowl LX... La superestrella mundial hizo un llamamiento a la unidad." –BILLBOARD

"La megaestrella puertorriqueña ganadora del Grammy ofreció una actuación poderosa y llena de detalles que rindió homenaje a su historia y anticipó más grandeza para su futuro... Benito nos recordó a muchos el amor, la comunidad y la alegría absoluta que creamos juntos cada día..." - The Guardian

"El cantante reiteró entonces su mensaje desde el comienzo del espectáculo y de la noche en que recibió sus premios: un mensaje de esperanza, determinación y fuerza: "Siempre cree en ti mismo". La luz en los ojos del niño brilló más que cualquiera de esos fuegos artificiales." - Entertainment Weekly

NUEVA YORK, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Apple Music, la NFL y Roc Nation anunciaron que la actuación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl LX de Apple Music arrasó con la audiencia mundial, alcanzando 4.157 millones de visualizaciones en 24 horas en transmisiones globales, YouTube y redes sociales.

Desde un consumo récord en redes sociales hasta un streaming global sin precedentes y un dominio en las listas de éxitos, el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl LX de Bad Bunny en Apple Music se erige como un hito decisivo, no solo para la NFL y Apple Music, sino para la cultura musical global en general.

En Apple Music, la actuación desencadenó una de las conversaciones culturales en tiempo real más grandes en la historia de la plataforma. El impacto cultural se tradujo instantáneamente en el dominio del streaming. Inmediatamente después del espectáculo de medio tiempo, las escuchas de Bad Bunny en Apple Music se multiplicaron por siete, con "DtMF," "BAILE INoLVIDABLE," y "Tití Me Preguntó" como las canciones más reproducidas.

Solo en X, el momento del medio tiempo generó:

2 mil millones de impresiones

209 millones de visualizaciones de videos

Más de 6 millones de publicaciones relacionadas con Bad Bunny

Un aumento interanual del 409% en publicaciones durante el espectáculo de medio tiempo

Tras su conferencia de prensa del 5 de febrero, que batió un récord de 68 millones de visualizaciones, y durante el fin de semana de la Super Bowl, las reproducciones de Bad Bunny se cuadruplicaron en comparación con su promedio de enero. Entre las canciones con más reproducciones totales en Apple Music se encuentran "DtMF," "BAILE INoLVIDABLE," and "NUEVAYoL". Durante este tiempo, "DtMF" se multiplicó por 7 en reproducciones en Apple Music.

En las horas posteriores a su actuación, la lista de canciones del espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl LX de Apple Music se convirtió en la más reproducida en Apple Music.

Tras su aparición en el medio tiempo, Bad Bunny ocupó casi una cuarta parte de la lista Daily Top 100 Global de Apple Music, con los siguientes resultados:

24 canciones en el Top 100

9 canciones en el Top 25

6 canciones en el Top 10

"DtMF" se alzó con el primer puesto mundial. Seis canciones volvieron a entrar en la lista por primera vez desde al menos febrero de 2025, mientras que su éxito mundial con Cardi B, "I Like It", volvió a la lista por primera vez desde enero de 2020.

El 9 de febrero, DeBÍ TiRAR MáS FOToS arrasó en las listas de álbumes de 155 países, alcanzó el Top 10 en 128 y se alzó con el primer puesto en 46, incluyendo México, Colombia, Chile, Brasil, Alemania, Francia y España.

En las plataformas propiedad de la NFL, incluyendo @NFL y NFL International, los fans han pasado más de 1.275 años viendo contenido del Medio Tiempo (incluyendo la actuación y el material complementario). Esto incluye: