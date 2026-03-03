Bad Bunny、Apple Musicのスーパーボウルハーフタイムショーで、史上最高視聴者数を記録、41億5700万回の再生回数を達成

Roc Nationが製作総指揮を務めた同ショーは、ストリーミング、ソーシャル、そして世界的なチャートで記録を塗り替え、スーパーボウル史上最高のグローバルエンターテインメントショーの１つとなりました。

「Bad Bunny 、圧倒的なSuper Bowl LX Halftimeショーのパフォーマンスで、世界を魅了．．．世界的スーパースターが団結を呼びかけた」 ーBILLBOARD

「グラミー賞受賞歴のあるプエルトリコ人の大スターは、自身のこれまでのキャリアを称するととも、将来のさらなる飛躍を予感させる、力強く、細部にまでこだわったパフォーマンスを披露した．．．Benitoは私たち多くの人々に、日々共に創り出す愛、コミュニティ、そしてこの上ない喜びを思い出させてくれた．．．」ーGuardian

「同歌手は、その後、ショーの冒頭とグラミー賞受賞の夜に伝えた希望、決意、そして強さをこめたメッセージを繰り返した。『常に自分を信じて』。その少年の瞳の光は、どんな花火よりも輝いていた」ーEntertainment Weekly

ニューヨーク, 2026年3月4日 ／PRNewswire／ーー 本日、Apple Music、NFL、Roc Nationは、Bad BunnyのApple Music Super Bowl LX Halftime Showのパフォーマンスが、世界視聴者数の記録を塗り替え、世界規模の放送、You Tube、ソーシャルプラットフォームを通じて24時間で41億5700万回の視聴者数となったと発表しました。

記録的なソーシャル消費から、前例のない世界的なストリーミングとチャートの独占まで、Bad BunnyのApple Music Super Bowl LX Halftime Showは、NFLとApple Musicにとどまらず、世界の音楽文化全体にとって決定的なマイルストーンとなっています。

Apple Musicでは、このパフォーマンスが、プラットフォーム史上最大級のリアルタイムのカルチャーコミュニケーションのひとつのきっかけとなりました。その文化的なインパクトは瞬く間にストリーミング市場を席巻しました。ハーフタイムショーの直後、Bad BunnyのApple Musicでの再生回数は7倍 に急増し、「DtMF」、「BAILE INoLVIDABLE」、「Tití Me Preguntó」が最もストリーミングされた楽曲となりました。

Xだけで、ハーフタイムのパフォーマンスで以下の記録が生まれました：

20億回の表示回数（インプレッション）

2億900万回の動画再生数

600万件以上のBad Bunny関連の投稿数

前年比+409%増のハーフタイムショー中の投稿数

2月5日の記者会見（6800万回という記録的な再生数を伸ばした）の後、Super Bowlの週末にかけて、Bad Bunnyのの楽曲の再生回数は、1月の平均再生回数と比較して4倍 に増加しました。Apple Musicでの総再生回数上位の曲は、「DtMF」、「BAILE INoLVIDABLE」、「NUEVAYoL」などです。この期間、「DtMF」はApple Musicでの再生回数が7倍に急増しました。

このパフォーマンスから数時間後、Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Set ListのプレイリストはApple Musicで最も再生されたSet Listとなりました。

ハーフタイムの出演後、Bad Bunnyの楽曲はApple Musicのデイリートップ100のグローバルチャートで、以下のように4分の1近くを占めました。

トップ100に24曲

トップ25に9曲

トップ10に6曲

「DtMF 」は、世界ランキング1位を獲得しました。6曲が少なくとも2025年2月以来初めてチャートに返り咲き、Cardi Bとコラボした世界的大ヒット曲「I Like It」は2020年1月以来、再びチャートインを果たしました。

2月9日、「DeBÍ TiRAR MáS FOToS」が155カ国 のアルバムチャートにランクインし、128カ国 でトップ10入り、 46カ国 （メキシコ、コロンビア、チリ、ブラジル、ドイツ、フランス、スペインを含む）では1位を獲得しました。

NFLが所有するプラットフォーム（@NFLと@NFLInternationalを含む）を通じて、ファンがハーフタイムのコンテンツ（パフォーマンスと関連資料を合わせたもの）を視聴するのに費やした時間は、1,275年を超えます。これには以下が含まれます。

Facebook、Instagram、TikTokでの視聴時間の合計、 456年

YouTubeでの視聴時間、822年

SOURCE Roc Nation; Apple Music; NFL