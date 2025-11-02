Bahrein estabelece novo benchmark global com a maior usina de energia solar em telhados do mundo

MANAMA, Bahrein, 2 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Foulath Holding, uma holding industrial com grandes investimentos em aço e controladora da Bahrain Steel e da SULB, anunciou hoje sua parceria com a Yellow Door Energy, a principal desenvolvedora de energia sustentável do Oriente Médio e da África, para embarcar em uma iniciativa inovadora de sustentabilidade para desenvolver um enorme projeto solar de 123 megawatts-pico (MWp). Desenvolvido sob um contrato de compra de energia ("PPA"), este projeto marco inclui a construção da maior usina solar de telhado único do mundo, com capacidade de 50 MWp. Ela incluirá 77.000 painéis solares instalados em um novo galpão de estocagem de 262.000 metros quadrados.

O anúncio foi feito na terceira edição do principal fórum de investimentos Gateway Gulf, que foi realizado no Four Seasons Hotel, Bahrain Bay. Organizado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico do Bahrein, o fórum reuniu investidores globais, líderes empresariais, formuladores de políticas e autoridades governamentais das Américas, Europa, Ásia e região do Golfo.

Sua Excelência Noor bint Ali Alkhulaif, Ministro do Desenvolvimento Sustentável, Diretor Executivo do Bahrain EDB, disse: "Hoje, a nação insular do Bahrein está na vanguarda da inovação global sustentável. Estamos incrivelmente orgulhosos deste projeto transformador – marcando a maior usina solar no telhado do mundo. Esse marco não apenas fortalece nossa posição como líderes regionais em energia limpa, mas incorpora nossa dedicação para construir um futuro resiliente e sustentável, de acordo com nossa visão nacional de elevar a competitividade internacional do Bahrein."

O Sr. Meshary Al-Judaimi, Presidente da Foulath Holding, observou: "Nos últimos anos, a Foulath investiu aproximadamente US $ 250 milhões em vários projetos de sustentabilidade. Esses investimentos são uma prova do nosso compromisso com operações responsáveis, gestão ambiental e proteção da saúde e do bem-estar de nossa comunidade, garantindo assim que o desenvolvimento industrial ande de mãos dadas com o cuidado ambiental. O projeto solar serve como uma continuação desse compromisso."

Sherif ElKholy, diretor administrativo, chefe do Oriente Médio e África da Actis e presidente da Yellow Door Energy, comentou: "Parabéns à Foulath Holding e à Yellow Door Energy por este PPA histórico para desenvolver a maior usina solar de telhado único do mundo. Acho que este projeto prova como a energia limpa e competitiva em termos de custo pode impulsionar a indústria e estabelecer uma nova referência global para a descarbonização da produção de aço. Como um investidor líder em infraestrutura sustentável e acionista majoritário da Yellow Door Energy, estamos orgulhosos de testemunhar esta assinatura e ansiosos para ver este projeto transformador ganhar vida."

Marcando os maiores projetos solares em escala industrial no local do mundo, o local de 123 MWp abrangerá dez usinas solares fotovoltaicas (PV) na cobertura e quatro instalações solares fotovoltaicas montadas no solo e deverá descarbonizar significativamente a produção de aço do Reino. Com um total de mais de 189.900 painéis solares de alta eficiência espalhados por 707.000 metros quadrados, o projeto visa gerar 200 milhões de quilowatts-hora (kWh) de energia limpa em seu primeiro ano de operação, reduzindo efetivamente as emissões de carbono em 90.000 toneladas métricas. Essa iniciativa contribuirá para os objetivos de sustentabilidade da Foulath Holding e para a meta Net Zero 2060 do Bahrein.

