Gateway Gulf 2025 obtém mais de US$ 17 bilhões em anúncios, parcerias e negócios

Bahrain EDB

05 nov, 2025, 06:12 GMT

Consolidando a posição do Bahrein como potência regional de investimentos, aproveitando o impulso do ano passado

MANAMA, Bahrein, 5 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A terceira edição do Gateway Gulf 2025, organizada pelo Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB), foi concluída em alta com parcerias e acordos históricos avaliados em mais de US$ 17 bilhões, decorrentes de mais de 60 negócios e anúncios feitos durante o principal fórum de investimentos de dois dias.

Realizado no Four Seasons Hotel, Bahrain Bay, entre 2 e 3 de novembro, o fórum recebeu mais de 200 ministros e líderes empresariais globais sob o tema "Repensando o Investimento Global para Novas Dinâmicas Comerciais". Os delegados exploraram as vastas oportunidades de investimento no Reino e no Golfo em geral, à medida que o Bahrein continua a impulsionar a inovação e a promover uma economia digital baseada no conhecimento.

Sua Excelência Shaikh Khalid bin Abdulla Al Khalifa, Vice-Primeiro-Ministro, inaugurou o evento, enquanto Sua Excelência Shaikh Salman bin Khalifa Al-Khalifa, Ministro das Finanças e Economia Nacional, fez um discurso de boas-vindas, reiterando o papel da nação insular como um "centro de inovação e oportunidade" e uma "ponte entre o Oriente e o Ocidente", observando que o Reino está entrando com confiança na "era da inteligência".  

Ao longo dos dois dias, o Four Seasons vibrou com atividades como palestrantes globais, delegados, bem como jornalistas locais e internacionais envolvidos em diálogos sobre tarifas comerciais globais, investimentos internacionais, transformação digital e transição para energia renovável.

Uma série de acordos monumentais foram assinados no Fórum, mostrando o status do evento como uma das principais plataformas de investimento. Os acordos apoiam diretamente o investimento nos cinco setores prioritários não petrolíferos do Bahrein: serviços financeiros, TIC, manufatura, logística e turismo, apoiando os objetivos de desenvolvimento de longo prazo do Reino.

Também foi destacada no Fórum a iniciativa Golden License, que viu quatro projetos estratégicos receberem o status de Golden License:

  • Beyon e Oracle: Uma parceria entre a Oracle como fornecedora de tecnologia e o grupo de tecnologia nacional Beyon para lançar um centro de dados em nuvem soberano para hospedar clientes usando aplicativos Oracle.
  • Binaa Al Bahrain: Moldando o futuro da vida urbana na nação insular com desenvolvimentos estratégicos, apoiando as grandes aspirações do Bahrein de progresso sustentável e modernização.
  • Arla Foods: Anunciou a expansão da nova linha de produtos da fábrica da Arla Foods no Bahrein, empresa multinacional de laticínios com sede na Dinamarca. Esse marco posiciona a Arla como a segunda maior fabricante de laticínios da região.
  • Foulath: Uma holding industrial com grandes investimentos em aço e a empresa controladora da Bahrain Steel & SULB - para a expansão de uma instalação existente com o objetivo de desenvolver um projeto solar através da construção de uma estrutura especializada.

Além disso, projetos premiados anteriormente, como o Banco Nacional do Kuwait, anunciaram a inauguração de sua primeira sede internacional no Reino, enquanto a Bahrain Titanium anunciou o início da construção de sua instalação de produção de titânio.

Outros anúncios importantes feitos nos dois dias incluíram:

  • AirAsia: A Capital A assinou uma Carta de Intenções (LOI) com o Ministério dos Transportes e Telecomunicações para explorar o estabelecimento do Bahrein como o centro do Oriente Médio da AirAsia, marcando o início de uma parceria de longo prazo para construir uma importante ponte entre a ASEAN e uma das regiões de aviação de crescimento mais rápido do mundo.
  • Banco Al Salam: Comemorou o aniversário de um ano da ASB Capital, lançada na Gateway Gulf 2024, relatando um crescimento significativo em Ativos sob Gestão e novos produtos de investimento.
  • Investcorp: Anunciou que concluiu investimentos no valor de US$ 1,2 bilhão no primeiro trimestre do ano fiscal de 2026.
  • SICO: Revelou uma gama ampliada de produtos e mandatos especializados, incluindo um Turkiye Fund e uma iniciativa de investimento em ouro.
  • Aluminium Bahrain (Alba): Formou uma parceria estratégica com o Shandong Innovation Group (SIG) e a BlueFive Capital, para otimizar a cadeia global de suprimentos de alumínio e fortalecer o corredor comercial GCC-Ásia.
  • Rashid Equestrian & Horseracing Club (REHC): Anunciou um plano diretor multifásico para desenvolver um destino esportivo e de estilo de vida de nível internacional, abrangendo três milhões de metros quadrados.
  • Arcapita: Anunciou planos de investir em infraestrutura logística, incluindo armazenamento e data centers em todo o Reino Unido e Estados Unidos, no próximo ano.
  • Beyon Sovereign HyperCloud: A Beyon Solutions e a Information & eGovernment Authority (IGA) estão preparadas para lançar o primeiro Sovereign HyperCloud pronto para IA do Bahrein, desenvolvido pela Oracle.
  • Beyon Solutions: Assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com o Gulf Air Group e a Oracle, para acelerar a inovação baseada na nuvem e implementar uma estratégia unificada de ERP.
  • O Conselho de Licitações do Bahrein: anunciou a adjudicação de licitações governamentais no valor de bilhões durante os primeiros nove meses de 2025, um grande investimento no desenvolvimento de infraestrutura.

Reafirmando a visão compartilhada pelos estados membros do Golfo de melhorar os corredores comerciais, desenvolver setores futuros, investir em tecnologia avançada e aumentar a contribuição do PIB não petrolífero, o Gateway Gulf serve como uma plataforma crucial para mostrar o Bahrein como uma porta de entrada ágil e favorável aos negócios em toda a região, reunindo os principais tomadores de decisão e líderes globais de todo o mundo. O sucesso do fórum deste ano e a participação anual consistente dos participantes indicam o crescente apelo internacional do Bahrein e solidificam firmemente a posição do Reino no cenário global.

Foto:  https://mma.prnewswire.com/media/2812799/Gateway_Gulf_25.jpg

FONTE Bahrain EDB

