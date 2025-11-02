Bahreïn établit une nouvelle référence mondiale avec la plus grande centrale solaire en toiture du monde

MANAMA, Bahreïn, 2 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Foulath Holding, un holding industriel avec d'importants investissements dans l'acier et la société mère de Bahrain Steel et SULB, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Yellow Door Energy, le principal développeur d'énergie durable au Moyen-Orient et en Afrique, pour se lancer dans une initiative de durabilité révolutionnaire afin de développer un projet solaire massif de 123 mégawatts-crête (MWc). Développé dans le cadre d'un accord d'achat d'électricité ("AAE"), ce projet d'envergure comprend la construction de la plus grande centrale solaire au monde sur un seul site, d'une capacité de 50 MWp. Il comprendra 77 000 panneaux solaires installés dans un nouveau hangar de 262 000 mètres carrés.

Bahrain Sets New Global Benchmark with the World's Largest Rooftop Solar Power Plant

L'annonce a été faite lors de la troisième édition du premier forum d'investissement Gateway Gulf, qui s'est tenu au Four Seasons Hotel, Bahrain Bay. Organisé par le Conseil de développement économique du Bahreïn, le forum a rassemblé des investisseurs internationaux, des chefs d'entreprise, des décideurs politiques et des responsables gouvernementaux venus d'Amérique, d'Europe, d'Asie et de la région du Golfe.

Joseph Noor bint Ali Alkhulaif, ministre du développement durable et directrice générale de l'EDB de Bahreïn, a déclaré : "Aujourd'hui, la nation insulaire de Bahreïn est à l'avant-garde de l'innovation mondiale durable. Nous sommes incroyablement fiers de ce projet transformateur, qui constitue la plus grande centrale solaire en toiture au monde. Cette étape ne renforce pas seulement notre position de leader régional en matière d'énergie propre, mais incarne notre engagement à construire un avenir durable et résilient, conformément à notre vision nationale qui consiste à élever la compétitivité internationale de Bahreïn".

M. Meshary Al-Judaimi, président de Foulath Holding, a fait remarquer : "Au cours des dernières années, Foulath a investi environ 250 millions d'USD dans divers projets de développement durable. Ces investissements témoignent de notre engagement en faveur d'opérations responsables, de la gestion de l'environnement et de la protection de la santé et du bien-être de notre communauté, garantissant ainsi que le développement industriel va de pair avec la protection de l'environnement. Le projet solaire s'inscrit dans la continuité de cet engagement".

Sherif ElKholy, directeur général, responsable du Moyen-Orient et de l'Afrique chez Actis, et président de Yellow Door Energy, a fait remarquer : "Félicitations à Foulath Holding et Yellow Door Energy pour ce contrat d'achat d'électricité historique visant à développer la plus grande centrale solaire au monde sur un seul site. Je pense que ce projet prouve que l'énergie propre et compétitive en termes de coûts peut faire avancer l'industrie et établir une nouvelle référence mondiale pour la décarbonisation de la production d'acier. En tant qu'investisseur de premier plan dans les infrastructures durables et actionnaire majoritaire de Yellow Door Energy, nous sommes fiers d'assister à cette signature et nous nous réjouissons de voir ce projet transformateur se concrétiser".

Le site de 123 MWp, qui constitue le plus grand projet solaire industriel sur site au monde, comprendra dix installations photovoltaïques en toiture et quatre installations photovoltaïques au sol, et devrait permettre de décarboniser considérablement la production d'acier du Royaume. Avec un total de plus de 189 900 panneaux solaires à haut rendement répartis sur 707 000 mètres carrés, le projet vise à produire 200 millions de kilowattheures (kWh) d'énergie propre au cours de sa première année d'exploitation, réduisant ainsi les émissions de carbone de 90 000 tonnes métriques. Cette initiative contribuera aux objectifs de développement durable de Foulath Holding et à l'objectif Net Zero 2060 de Bahreïn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2811169/Bahrain_EDB.jpg